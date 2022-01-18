Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kurallar unutuldu

KOCAELİ'de koronavirüs vakaları artarken, kentin birçok noktasında vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de koronavirüs vakaları artarken, kentin birçok noktasında vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Vaka sayılarının 100 bin nüfusta 511,65'e ulaştığı kentte, Hayat Eve Sığar ( Hes ) uygulamasındaki yoğunluk haritası da kırmızıya döndü.

Omicron varyantının görülmesinin ardından yurt genelinde yaşanan artışa bağlı olarak Kocaeli'de de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 25-31 Aralık 2021 tarihlerinde 339,42 iken, 1-7 Ocak 2022 tarihlerinde bu sayı 511,65'e ulaştı. HES uygulamasındaki yoğunluk haritası ise kırmızıya döndü. Vakaların ciddi artış gösterdiği kentte, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Vaka sayısının tırmanışa geçtiği kentte, aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Son verilere göre, kentte 18 yaş ve üstü nüfusun çift doz aşılama oranı yüzde 81,1'e ulaştı. Kent, aşılama tablosunda 'az riskli' anlamına gelen mavi iller kategorisinde yer aldı.

Bir kez koronavirüse yakalandığını söyleyen Ferda Akar ise, "Maalesef artık insanlar dikkat etmiyor. Açık alanda yürürken çok kalabalıksa bile maske takmaya dikkat ediyorum. Hastalığı geçirdim, 2 doz aşı olmama rağmen 2-3 gün zorlandım ama sonra atlattım. Tekrar yaşamak istemiyorum. Bu nedenle çok dikkat ediyorum. Havalar soğuduğu için artık kapalı alanlardayız, bu nedenle çok daha dikkatli olmalıyız. Genel olarak aşı olduktan sonra insanlar koronavirüse yakalanmayacaklarını düşünüyor. Bunu yaşayarak gördüm. Çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.