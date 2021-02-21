Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi
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Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi

21.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:45

Türkiye'de vaka sayılarının nüfusa oranla fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'te yer alan Samsun'daki hızlı artışın sebebi belli oldu. Son dönemde kentte yapılan testlerde pozitif çıkan hastaların yüzde 50'sinin İngiltere'de görülen varyant virüsü taşıdığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'te Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlarıyla ilgili kaleme aldığı 'O şehirde mutant yüzde 50'yi geçti...' başlıklı yazısı korkuttu. Sarıkaya, bakanlık çevrelerinin 'bir kentte son yapılan PCR testlerinin yüzde 50'den fazlasında İngiltere'de görülen varyant virüs tespit edildiğini belirttiğini' aktardı. Bir yetkiliye 'Samsun mu?' diye sorduğunu ve 'evet' cevabı aldığını da yazdı. İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü:

ÜZERİNDE FAZLA DURULMAMAYA BAŞLADI

"İlk görüldüğünde Türkiye'de de endişe yaratmıştı. Ancak son dönem üzerinde fazla durulmamaya başlandı. Sözünü ettiğim İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ilk ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni varyant virüsler.

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından normalleşme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtip, 1 Mart tarihi itibarıyla belirlenen kriterler kapsamında açılmanın başlayacağını bildirince ilgililerine merak edip sordum."

VARYANT VİRÜS YAYILIRKEN GEVŞEME DOĞRU MU?

"Özellikle AB ülkeleri, varyant virüsler karşısında sıkı bir kapanmaya giderken, Türkiye'nin açılmayı tartışması normal mi?" konuyla ilgili Bakanlık çevreleri, Türkiye'de de artışın görüldüğüne vurgu yaptı.

Hatta, bir kentte son yapılan PCR testlerinin yüzde 50'den fazlasında İngiltere'de görülen varyant virüs tespit edildiğini belirttiler."

Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi

VAKALARIN YÜKSELİŞİNİN NEDENİ AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETLERİ

"Bakanlık yetkilisini biraz zorladım baktım il adını vermek istemiyor. Önceki duyumlarımdan da yola çıkarak, "Samsun'dan mı söz ediyorsunuz?" deyince şaşırdı.

Samsun için toplum sağlığı alanında uzman olan özel bir ekibin görevlendirildiğini ve mutant virüsün baskılanması için göreve başladıklarını belirtti.

Doğu Karadeniz'deki yüksekliğin asıl nedeni...

Son dönem Ordu, Giresun ve Trabzon valilerinin aldığı yeni önemlerin temelinin de buna dayandığını bildirdi... Hemen belirteyim, yüz binlik dilimlerde Trabzon, Rize ve Ordu'daki verilerin zirve yapmasının gerisinde tek başına mutantın etkisi yokmuş.

Doğu Karadeniz'deki yüksekliğin gerisinde, aile, arkadaş ziyaretlerinin yüksek olması ile maske ve mesafeye dikkat edilmemesinin yattığını belirtti."

DEVLETLE DAHA AZ MUHATAP OLAN YERLERDE ARTIYOR

"Tabloya bakıldığında çok net görülür ki, devletle çok muhatap olan Doğu ve Güneydoğu'da ölçümlerde vaka sayısı oldukça düşük. Örneğin, Hakkari'de yüz binde 9.55 iken, Şırnak'ta yüz binde 7.82...

Buna karşın devletle çok fazla muhataplığı olmayan, hükümetle çok yakın teması bulunan Karadeniz illeri Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'da ise yüz binde 228.02'den başlayıp, yüz binde 171.29'a kadar gidiyor..."

"İNGİLİZ VARYANTI ENDİŞE KAYNAĞI OLUŞTURMUYOR"

"Alınan önlemlerle baskılanma şansını sordum, anladığım şu ki İngiliz varyantı endişe kaynağı oluşturmuyor. Çünkü yayılım hızı yüksek olmamakla birlikte, hasta etme veya öldürme kapasitesi aynı oranda değilmiş.

Almanya, Fransa ve İngiltere'deki yüksek tedbirlerin nedeni de bu ülkelerdeki yaşlı nüfusa dayalıymış, çünkü o kesimde ciddi etki yaratıyormuş. Türkiye yaşlı nüfusun büyük bölümünü aşıladığı için endişe azalmış."

Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi
Haber Yorumları (14)
MERSİN 33: Kongre salonlarını lebaleb dolduracağız diye diğer illerden insan taşırsanız doğu Karadeniz kıpkırmızı olur , virüsün de her türlüsüne rastlarsınız. . .
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AYDIN: İsrail ve diğer batı ülkelerinde kullanılan aşılarla ölüm oranları 98 e kadar düştü . Acaba biz neden hala aşılanmayı bekliyoruz. Neden onlar Çin aşısı kullanmıyor.
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CEMAL: Virusun yayılması her yoldan kesildi zaten. Bir tek karadenizde milletin hafta sonu köyüne gitmesinden bulaş oluyor.
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