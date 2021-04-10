Vaka sayılarının artmasına 'yalancı negatif' test sonuçları mı neden oluyor? Uzmanlardan endişe veren açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayılarının artmasına 'yalancı negatif' test sonuçları mı neden oluyor? Uzmanlardan endişe veren açıklama

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ederken, PCR testlerinin varyant virüsleri tespit etmede etkisiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, bunun nedeninin testlerdeki yalancı negatiflik oranlarında yaşanan artış olduğunu belirtiyor.

Pandeminin ilk döneminde yüzde 40 hata payı ile sonuç verdiği belirtilen PCR test kitlerinin, koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte neredeyse yüzde 60-70 oranında "yalancı negatif" sonuç verdiği öne sürüldü. Kovid-19 semptomları görülen birçok kişide, birden çok PCR testi yapılmasına karşın sonuçların negatif çıktığı belirtilirken, bu sorun nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

YALANCI NEGATİFLİK ORANLARI ARTIYOR

Konuyla ilgili Milliyet'e bilgi veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son zamanlarda testlerde yalancı negatiflik oranlarında artış yaşandığını belirtti. PCR testlerinin virüsün değişime uğraması en zor kısımlarına yönelik olarak hazırlandığını anlatan Balık; "Eğer bir ülke veya bölgede virüs yayılımı katlanarak artıyorsa mutasyon açısından önemli bir risk oluşmuş demektir.

''YENİ KİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR''

Virüs ne kadar kişiye atlama yaparsa, mutasyona uğrama yüzdesi de artmış olur. Ülke genelinde yaygın mutant analizi yapılırsa, Türkiye'ye özgü bir mutasyonla olup olmadığı da anlaşılır. İngiltere varyantı çıktıktan sonra dünyadaki vakaların yüzde 70'ine bulaştı. Varyant virüs, kısa süre içinde Wuhan'dan çıkan ilk suş dediğimiz virüs türünü silmiş olacak. Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli" diye konuştu.

SEMPTOMLU HASTALARDA SONUÇ NEGATİF ÇIKABİLİYOR

Belirtilerinden Kovid-19 olduğu anlaşılan birçok kişinin testlerinin negatif gelmeye başladığına dikkat çeken özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, "Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Kovid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı. Bazen akciğer tomografisinde bile yakalayamadığımız hastalar oluyor. PCR testleri, varyantlardan sonra Kovid-19 semptomu görülen kişilerin birçoğunda negatif sonuç veriyor. Türkiye'de virüsün genomik analizi detaylıca yapılmalı. Gen dizilimini anlarsak buna göre yeni test kitleri oluşturabiliriz" dedi.

İSTANBUL'DA RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

İstanbul'da özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Gökçe Demir ise, varyant virüslerin gen diziliminin farklı olduğunu, PCR testlerinde yalancı negatiflik sonuçlarının arttığını belirterek, "Vuhan suşu dediğimiz virüsün tespitinde bile yüzde 40 oranında yalancı negatiflik olurken, varyantlarla bu oran yüzde 70'lere çıkmış durumda. Tespit edilen vakaların en az yüzde 50'sinde varyant türler olduğu anlaşılıyor. Bu rakam İstanbul için çok daha yüksek" bilgisini paylaştı.

Vaka sayılarının artmasına 'yalancı negatif' test sonuçları mı neden oluyor? Uzmanlardan endişe veren açıklama
Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar!
Hafta sonu yasakları kalktı mı? Yasaklar ne zaman başlayacak?
Hafta sonu yasakları kalktı mı? Yasaklar ne zaman başlayacak?
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Esra Erol Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vaka sayılarının artmasına 'yalancı negatif' test sonuçları mı neden oluyor? Uzmanlardan endişe veren açıklama - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:07:17. #1.14#
title