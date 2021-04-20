Vaka artışının sorumlusu tedbirsiz insanlar

Çok yüksek riskli iller arasında 8'nci sırada olan Eskişehir'de artan vaka sayıları korkutmaya devam ederken, vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına yeterince dikkat edilmeyerek tedbirsiz davranılmasının bu artışa sebep olduğunu düşünüyor.

Çok yüksek riskli iller arasında 8'nci sırada olan Eskişehir'de artan vaka sayıları korkutmaya devam ederken, vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına yeterince dikkat edilmeyerek tedbirsiz davranılmasının bu artışa sebep olduğunu düşünüyor.

Eskişehir'de korona virüs vakalarındaki artış devam ediyor. Hafta hafta yayınlanan verilere göre 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide 30,99 olan vaka sayısı, nisan ayına gelindiğinde 100 bin kişide 605,85 oldu. Vatandaşlara göre vakaların artmasındaki en büyük etken, insanların maske ve sosyal mesafe kurallarına yeterince dikkat etmeyerek tedbirsiz davranması. Kimi vatandaş tamamen kapanmanın tek geçerli çözüm olduğunu, kimisi de insanların artık sosyalleşmek istediğini ve başka çözüm yolları bulunması gerektiğini düşünüyor.

İnsanların sosyal hayatlarına devam etmek istediğini belirten Elif Akar, "İnsanlarda biraz bilinçsizlik ve sorumsuzluk var. Böyle oldukça vakaların yakın zamanda biteceğini sanmıyorum. Uzun bir süre sokağa çıkma yasağının gelmesi ve aşılanmaya hız verilmesi gerekiyor. Başka ülkelere vermek yerine ilk önce kendi vatandaşlarına yardım etmeleri gerekiyor. Kafelerin kapanması işyeri sahipleri için kötü olsa da halk sağlığı için iyi oldu" dedi.

"Dikkat etmeyince vaka sayıları yükseliyor"

Vaka sayılarının artmasından vatandaşların sorumlu olduğunu düşündüğünü söyleyen Engin Dalyan, "Maske takmayan, toplu halde olup da sarmaş dolaş olan çok vatandaşımız var. Dikkat etmeyince vaka sayıları yükseliyor. Bugün korona virüsten 341 kişi öldü, bu çok yüksek bir rakam" dedi.

"Biz de çok özledik akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla görüşmeyi"

Vaka artışlarının nedeni olarak İnsanların yeterince dikkat etmemesi olduğunu düşünen Ceren Çelik, "1 aylık açılma oldu. İnsanların mekanlara dolduğunu, kendi tedbirlerini almadıklarını, mekan sahiplerinin de sosyal mesafeye dikkat etmeden müşteri kabul ettiğini gördüm. Hastanede çalışan yakınlarımın söylediğine göre, artık ölüm ve vakalar 40 yaşa kadar düşmüş. Herkes birbirini suçluyor ama yapacak bir şey yok. Mecburen hepimiz kendi tedbirimizi kendimiz almalıyız. Ailemiz var, büyüklerimiz var. Mesela ben anneme ve babama bulaştırmaktan çok korkuyorum. Olabildiğince eşimle beraber dışarı çıkmamaya dikkat ediyoruz. Biz de çok özledik akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla görüşmeyi ama hiçbir şekilde akrabalarımızı ziyaret etmiyoruz, toplu düğün tarzı etkinlikler çok yanlış. En çok bulaşın buralardan olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

"Sadece işi olanlar dışarı çıkmalı"

Normalleşme kararlarının erken geldiğini söyleyen Firdevs Ergün, 65 yaş üstü vatandaşların vaka artışından sorumlu olduğunu savundu. Ergün, "Erken normalleşmeden dolayı 65 yaş üstü her tarafa çıktılar, rahatça oturdular. Tedbirlere, yasaklara uymadıkları ve korumadıkları için vakaların arttığını düşünüyorum. Kalabalık etmeden, sadece işi olanların dışarı çıkmasının daha iyi olacağını, başka türlü vaka sayılarının azalmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde kurallara uyulmuyor"

Vaka sayılarındaki artışların halkın sosyal mesafe ve maske kuralına uyumadığını gösterdiğini düşünen Uğur Ayhan, "Tam kapanmayla da olacak gibi değil, çünkü tam kapanmada ev ziyaretleri oluyor. İnsanlar sosyal mesafeye hiçbir yerde uymuyor. Benim 3 farklı ilden gözlemlediğim kadarıyla hiçbir şekilde kurallara uyulmuyor" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı