Vahşi yaşam parkındaki 5 papağan birbirlerine ve ziyaretçilere küfrettiği gerekçesiyle başka yere taşındı

İngiltere'deki bir vahşi yaşam parkında bulunan 5 papağan, ziyaretçilere ve birbirlerine küfrettikleri gerekçesiyle taşındı. Mekanın icra kurulu başkanı Steve Nichols "Ne zaman önlerinden geçsem bana 'şişko' diyorlar, aklınıza gelebilecek her türlü hakareti edebilirler" dedi.

İngiltere'nin doğusunda Lincolnshire Vahşi Yaşam Parkı'na bağışlanan ağızları oldukça bozuk olan kuşlar, birkaç gün sonra ziyaretçilere ve personele farklı farklı bir dizi küfür etmeye başladı.

"NE ZAMAN ÖNLERİNDEN GEÇSEM BANA "'ŞİŞKO' DİYORLAR"

Mekanın icra kurulu başkanı Steve Nichols Salı günü CNN Travel'a verdiği demeçte, "hepsi küfür ettiği için biraz endişelendik" dedi. Nichols ne zaman önlerinden geçse kendisine 'şişko' dediklerinden yakındı.

"DUYABİLDİKLERİ HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİYORLAR"

İsimleri Eric, Jade, Elsie, Tyson and Billy olan Afrika gri papağanları farklı sahipler tarafından aynı hafta parka verilmişler. Ancak parkta sergilenmeye başlamadan önce karantina tesisinde birlikte vakit geçirmişler.

ÖNCE BİRBİRLERİNE KÜFÜR ETMEYE BAŞLAMIŞLAR

Nichols "Çok kısa bir sürede birbirlerine küfür etmeye başladılar" diyerek en çok kullandıkları hakaretin 'S*ktir git' olduğunu söyledi. En kolay sözcüklerden biri olduğu için bunu söylediğini düşündüklerini dile getiren icra kurulu başkanı kısa sürede papağanların duyabildiği her şeyi söyleyebildiğini fark etti.

MÜŞTERİLER BU DURUMDAN MEMNUN

Pek çok müşteri, bu durumdan oldukça keyif almış. Nichols "bu sözleri duyduktan sonra aynı şekilde karşılık vererek eğleniyorlardı" ifadelerine yer verdi.

YAŞANANLARIN SEBEBİ SALGIN

Nichols'ın belirttiği üzere, aslında papağanların küfretmesi nadir bir durum değil, yılda en az 2 ya da 3 kere yaşanıyor. Ancak pandemi nedeniyle papağan sahipleri, onlarla daha fazla zaman geçirince, kuşlara daha geniş bir yaşam alanı verebilmek için parklara vermiş ve böyle bir durum oluşmuş. Normalde 2 haftada 1-2 papağan aldıklarını söyleyen Nichols, şu anda tek bir gün içinde 8 papağan aldıklarını söyledi.

Afrika grileri, papağanların en popüler ve bilinenlerinden. Elde edilen verilere göre, 2019 yılında İngilitere'de 1.1 milyon civarında kuş evlerde tutuluyordu.