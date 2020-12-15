Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı
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Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı

15.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:56

ABD'de yabani bir vizonda koronavirüs tespit edildi. Vahşi yaşamın geniş çapta izlenmesi çağrısında bulunan bilim insanları, doğal yaşamdaki mutasyonların çiftliklerde olduğu gibi kontrol altında tutulamayacağına dikkat çekiyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan açıklamada vahşi doğada yaşayan bir hayvanda ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hayvanın bir vizon olduğu açıklandı. Bununla birlikte konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere'de yer alan Surrey Üniversitesi'nden veterinerlik uzmanı Dr. Dan Horton, şu anda enfeksiyonun çiftliklerin dışındaki vizonlarda yayıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Vahşi doğada büyük panik! Koronavirüs onlara da sıçradı

Öte yandan, USDA farklı yaban hayatı türlerinden birkaç hayvanın örneklendiğini ve tümünün negatif olarak test edildiğini de ekledi. Kuruluş, ayrıca son vakayı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (DSÖ) bildirdiğini ifade ederek, korona virüsün daha önce hayvanat bahçesi kaplanlarında ve evcil kedi-köpeklerde de bulunduğunu aktardı.

200'Ü AŞKIN İNSAN ENFEKTE OLDU

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka geçen ay ülkedeki tüm vizon çiftliklerinde bulunan 17 milyon hayvanı öldürme girişimini başlatmış, Cluster-5 adı verilen mutant koronavirüs nedeniyle 200'ü aşkın kişinin enfekte olduğunu duyurmuştu.

Vahşi doğada büyük panik! Koronavirüs onlara da sıçradı

MUTANT VİRÜSLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan Küresel sağlık yetkilileri ise hayvanlarda mutasyona uğrayan virüsün insanlara oluşturabileceği potansiyel riski araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uzmanlarından Maria Van Kekhove tarafından geçen ay yapılan açıklamada, "mutasyonların normal olduğu" ve aşının etkinliğini değiştirmesinin beklenmediğini söylemişti.

Danimarka'da enfekte olan 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler aracılığıyla virüsün etkileri inceleniyor. Bilim insanları bu nedenle, çalışmalar bitmeden virüsün etkisine dair kesin bir yargıya varılamayacağını açıkladı.

Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı
Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Daha önceden zaten haycalarda bilmem kaç çeşit koronavirus olduğunu soyleyen bilimadamlari olmuştu. Bence bu hayvanları boşa itlaf ediyorlar ve katliam yapiyorlar
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