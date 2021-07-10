Uzungöl'ü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, burada yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'de sürdürülen doğa koruma projesine ilişkin, "Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Proje çerçevesinde içinde bulunduğumuz alan gölün çevresini de kapsıyor, gölün çevresi iki kilometrelik bir güzergah.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'de sürdürülen doğa koruma projesine ilişkin, "Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Proje çerçevesinde içinde bulunduğumuz alan gölün çevresini de kapsıyor, gölün çevresi iki kilometrelik bir güzergah. Göl ile gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak." dedi.

Bakan Kurum, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Uzungöl'ün, eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladığına değinen Kurum, burada yaptığı konuşmada, önemli bir doğa koruma projesi yürüttüklerini, Ayder Yaylası'nda olduğu gibi Uzungöl'de de doğal güzelliğin ve kültürel yapıların korunacağını vurguladı.

Kurum, Uzungöl için beş etaplık proje hazırladıklarını anımsatarak, geçen yıl hazine mülkiyeti üzerinde bulunan yapıların kaldırılması amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesine 5 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Hemen ardından Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Uzungöl'de, imara aykırı yapıların tespitinin yapıldığına ve 130 yapıdan 68'inin yıkıldığına işaret eden Kurum, "Yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde, buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde, gerek fazla çıkılan katların gerekse yapılara eklenen eklentilerin tıraşlanma sürecini başlattık. Bu binaların yıkım sürecini de Çaykara Belediyemizle tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kurum, ikinci etapta ise bölgenin elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları için 30 milyon liralık bir proje yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Proje çerçevesinde içinde bulunduğumuz alan gölün çevresini de kapsıyor, gölün çevresi iki kilometrelik bir güzergah. Göl ile gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak. Bu yapıların tamamını esnafımızla, vatandaşımızla görüştük, onları da mağdur etmeyecek şekliyle Çaykara Belediyemiz bu süreci yürütecekler ve 25 milyon lira ve tamamı bakanlığımızın hibesi ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemizle bu işi yürütecekler."

Yol ve göl arasında doğal güzelliğe zarar veren yapıların yıkımının yapılacağını vurgulayan Kurum, "Bu yapılar vatandaşlarımızla görüşerek daha uygun alanlarda belediyemiz mülkiyetindeki alanlarda yine onları taşımak suretiyle de yürütüyoruz. İki kilometrelik göl kenarı güzergahı üzerinde, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla burada vatandaşlarımız, huzurlu bir şekilde gölümüzden istifade edecekler. Sadece Trabzon'umuz değil, dünyanın her yerinden turistlerimiz gelecekler. Uzungöl'ümüz bu doğal güzelliğiyle korunacak." diye konuştu.

"Bin araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz"

Uzungöl'de yoğun olarak geçen turizm sezonlarında otopark sıkıntısı yaşandığını ifade eden Kurum, tamamı yerin altında olacak ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bin araç kapasiteli otopark yapılacağını duyurdu.

Kurum, otopark sayesinde araç kirliliğinin ortadan kalkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yıllık milyon seviyesine ulaşan ziyaretçi sayımız var. Bilhassa yoğun olan sezonda otopark sıkıntımız var. Ayder'de de doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında, buradaki doğal yapıyla bütünlük sergileyecek bir otopark inşasına başladık. Uzungöl'ümüzde de belediyemiz mülkiyetindeki bir alanın bakanlığımızla trampasını yapıyor ve TOKİ eliyle, ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri, bin araç kapasiteli, yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz. Bu projemiz tamamen yerin altında, doğal yapıya uygun, doğal yapıya hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Turistlerimizin, vatandaşlarımızın araçlarını oraya bırakacakları ve şehrin içindeki bu araç kirliliğini ortadan kaldıracak bir proje olacaktır. Bu da projemizin bir etabı olarak, gerek buradaki çevre düzenlemesi ve buradaki yapıların kaldırılarak burayı aslına uygun hale getirme işi gerekse otopark işiyle birlikte bu yıl sonu itibarıyla 150 milyon lirayı bulan bir yatırımı gerçekleştiriyor olacağız. Önümüzdeki sezon inşallah bu yapıların kaldırılmış olduğu, otoparkımızın inşallah hizmet verdiği ve gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçireceğiz."

İmar planlarının tamamlandığını ve imar uygulamasının askıya çıkarıldığını bildiren Bakan Kurum, "Buradaki vatandaşlarımızla görüşerek, burada imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini, yine imara aykırılıkları gidererek bu projemizi de gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız Uzungöl'ümüzü eski haline getirmek, gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder'de bu çalışmaları yapıyorsak Uzungöl'ümüzde de aynı anlayışla, çevre ve doğa koruma hassasiyeti anlayışıyla bu projemizi yürütüyor olacağız." dedi.

-"Barma Yaylası'nda 5 milyon liralık çevre düzenleme projesini yürütüyoruz"

Barma Yaylası'nda da önemli bir çevre ve doğa koruma projesi yürüttüklerini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Burada turbalıklarımız var. Turbalıklar, bitkilerin su altında kalmasıyla, onlarca yıl çürümesiyle birlikte meydana geliyor. 1800 rakımda bir yaylamız. Burada da vatandaşlarımızı bilgilendirecek alanların, o turbalığı ziyaret edecekleri Barma Yaylası'ndaki dört mevsim koruma sürecini ekolojik, bilimsel çalışmalarla yürütüyoruz. Burada da yaklaşık 5 milyon liralık bir çevre düzenleme projesini Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. İlk etap hemen hemen tamamlanmak üzere. Yaylanın 332 bin metrekarelik kısmını, kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Burada hiçbir şekilde bu turbalıklara zarar vermeden Barma Yayla'mız gelecek nesillere aktarılacaktır. 2 milyon metrekarelik kısmında da sürdürülebilir koruma alanı ilan ettik. Burada hiçbir şekilde yapılaşmaya bakanlığımızın yönetmeliği ve kriterleri çerçevesinde müsaade edilmeyecek. Kesin korunacak hassas alanlara hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade edilmeyecek ve buradaki o doğal güzelliğimiz yüzyıllarca korunacaktır. Burada bilim insanlarımızla, akademisyenlerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz.""

Kurum, Uzungöl ve Barma Yaylası'nda sürdürülen çalışmalar sayesinde, gençlerin doğal güzelliklerden istifade ederek, buradaki müze sayesinde bölgenin ve ülkenin tarihini öğrenebileceklerini belirtti.

-"2023 yılına geldiğimizde Uzungöl'ümüz bir başka güzel olacak"

Amaçlarının Trabzon'un ve Türkiye'nin doğal güzelliklerine güzellik katmak olduğuna işaret eden Kurum, "Bu çerçevede 81 ilimizde yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürüyoruz. İstiyoruz ki Trabzon'umuz bugünden daha yeşil, daha güzel olsun. Uzungöl'üyle, Barma'sıyla ve diğer yaylalarıyla o yaylalarındaki eşsiz güzellikleriyle bölgeye ve ülkeye katma değer sağlasın istiyoruz. Amacımız ve hayalimiz budur. Bu doğrultuda ne kadar kaçak yapı varsa, ne kadar bu doğal güzelliği bozan husus varsa bu hususları da vatandaşlarımızla bir ve beraber olmak suretiyle, onlarla gönül birlikteliğiyle bu süreçleri yöneterek düzenlemelerimizi hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde Uzungöl'ümüz bir başka güzel olacak. Çevresiyle, otoparkıyla, yeşil alanlarıyla yürüyüş yollarıyla buradaki kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle hem bölgemize hem ülkemize katma değer sağlayacaktır. Çalışmalarda emeği geçen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzungöl'ü ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum'a Vali Vekili Mustafa Yapıcı, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay