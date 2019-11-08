08.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:06

Uzun Mehmet'in torunu sitem etti

"Uzun Mehmet'in torunları işsiz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde '8 Kasım Uzun Mehmet'i anma ve Kömür günü' dolayısıyla program düzenlendi. Törende konuşan Uzun Mehmet'in torunlarından Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzun Mehmet'in torunlarının işsiz olduğunu belirterek sitem etti.

Kdz. Ereğli Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Uzun Mehmet Anıtı'nda düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, madenciler ve öğrenciler katıldı.

Program Uzun Mehmet Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

"Uzun Mehmet'in torunları işsiz"

Törende konuşan Uzun Mehmet'in torunu Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzun Mehmet'in torunlarına sahip çıkılmadığını belirterek sitem etti. Gökmen konuşmasında, "Uzun Mehmet adına benim mahallemde bir tane çivi bile yok. Benim mahallemin spor salonu yok. Benim camimin isminin Uzun Mehmet olmasını isterim, burada gariban paraya ihtiyacı olan kişi 5 lira veriyor, TTK'nın 5 lirası yok, Amelebirliği'nin 5 lirası yok. Ben isterim ki Amelebirliği'nin, TTK'nın artık kömür ile ilgili ne kadar birim var ise, benim mahallemde en azından bir musluk takıversinler. veya mahalle muhtarı olarak camime bir tane tuğla istiyorum. Benim mahallem burayı doldurur, on kişi yok. İşçi alınmıyor, Kestaneci Köyü'nden Uzun Mehmet'in torunları işsiz. Uzun Mehmet'in beş tane torunu yok. TTK'ya 1500 işçi alındı, yüzde 1 bu mahalleye hak tanınsa, 15 kişi yapar. Şu çocuklar bir kere işe girsin evlerine ekmek götürsünler. Mahallemde çok eksik var. Benim mahallem sadece Uzun Mehmet ile bitmiyor. Dünyanın en yaşlı Çanakkale Gazisi bizde, Kore gazisi bizde, iki polis şehidimiz var, asker şehidimiz var. Allah'ınızı seversiniz, hiç kusura bakmayın güzel kurumlarım. Buraya geliyorsunuz. Şu kadar kömür çıktı, yok bu kadar. Beni bunlar ilgilendirmiyor. Benim mahalleme ne getiriyorsunuz beni o ilgilendiriyor" diyerek sitem etti.

Kaymakam Çorumluoğlu "Bunları ilk defa duyuyoruz"

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Kastaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen'in sözlerine yanıt verdi. Muhtarın taleplerinin takipçisi olacaklarını belirten Çorumluoğlu "Tabi biz muhtarımıza konuşma hakkı verdik, biraz sitem dolu bir konuşma oldu. İstemek doğrudur, isteyecektir ama bazı şeyleri ilk defa burada istemesini ben doğru bulmuyorum. Bundan önce gelip bizimle istişare edebilirdi. Bu konuda muhtarın bir eksikliği var. Bu töreni biz burada yapıyoruz. Özellikle çalışma arkadaşlarımız Kestaneci Mahallesi'nde yapılmasını arzu etti. Muhtarımızında dediği gibi burada ki halkla kaynaşalım, bütünleşelim diye uğraşıyoruz. Ama halkımızın ilgisi açıkçası protokolden daha az olması biraz üzüntü verici. Yine de muhtarımızın dilek ve temenniler kısmındaki taleplerini de kaymakamlık olarak diğer kurumlar ile birlikte dikkate alacağız. Takip edeceğiz" dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'da sendika olarak Uzun Mehmet'in torunlarının taleplerini dikkate alacaklarını söyledi. Mutlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Muhtarımız sitemlerini yaptı, biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, muhtarımız bizi ziyaret ederse musluk değil, musluklar takacağız inşallah. Bunun sözünü vermiş olalım."

Tören yapılan konuşmalar ve Uzun Mehmet'i anma günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA