Üzüme zirai don şoku, rekolte yüzde 30 azalacak

Manisa'da geçtiğimiz hafta yaşanan zirai don sonrası üzüm bağlarında yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, yüzde 10 ile yüzde 80 arası zarar tespit edilen bağlarda rekoltenin yüzde 30 azalması bekleniyor.

Manisa'da geçtiğimiz hafta yaşanan zirai don sonrası üzüm bağlarında yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, yüzde 10 ile yüzde 80 arası zarar tespit edilen bağlarda rekoltenin yüzde 30 azalması bekleniyor.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol geçtiğimiz haftalarda Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki üzüm bağlarında yaşanan zirai don sonrası açıklamalarda bulundu. Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Akhisar, Manisa'da ciddi zararların oluştuğunu ifade eden Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bölge milletvekillerine çağrıda bulunarak durumun ciddiyetini gündeme taşımalarını istedi. Şenol, "Mart ayının 25'ini 26'sına bağlayan gece Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Akhisar, Manisa merkezdeki üzüm bağları don olayından etkilenmiştir. Yapmış olduğumuz İl Koordinasyon toplantısında bu bölgelerimizden gelen raporlar doğrultusunda yüzde 10 ile yüzde 80 arasında üzüm bağlarımız etkilenmiştir. Bölgemizde genele vurulduğunda önümüzdeki yıl rekoltenin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında azalacağı ortak kanaatimizdir. Son yıllarda yaşanan mevsim değişikliğinden dolayı bilhassa üzüm bağlarımız da bu sorunlar yaşanmaktadır. Don zararlarına karşı don kıran dediğimiz pervaneli sistemlere spring yağmurlama sistemlerine hibe desteklerinin arttırılarak teşvik edilmesi gerekmektedir. TARSİM yaptıran çiftçilerimizin hasar tespitine gelen ekspertizlerin konunun uzmanı olması gerekmektedir. Özellikle yoğun hasar dönemlerinde ekspertiz sıkıntısı yaşanmaktadır. Aynı yan yana olan arazilerin zarar tespitinde ürün zararının birinde yüzde 10-15 gibi ama yanı başında olan arazilerin yüzde 30-40 zarar tespiti yapılmaktadır. Çiftçilerimizi bu konu ile ilgili şikayetleri vardır. Bu konuyu göz önünde bulundurulması gerçek zararın tespitinde ekspertizlerimizin hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" dedi.

"Sulama Birlikleri çiftçilerimizi mağdur etmektedir"

Abdullah Şenol, Sulama Birliklerinin çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği bedellerinin yer altı suyunun kullanılması gerekçesiyle kesildiği, banka hesaplarına bloke koyduğunu dil getirdi. Şenol "Kendi imkanlarıyla yeraltı suyu kullanan çiftçilerimizi aynı tarımsal bölgede bulunan sulama birlikleriyle sorunları; Sulama kanallarımız ve tekne diye tabir ettiğimiz su taşıyıcıların kullanım ömrünü doldurması sebebiyle çalışamaz duruma gelmiştir. Ovamıza su temin eden Demir Köprü Barajımız ve Marmara Gölümüzde arazi de kullanacağımız su miktarı bulunmamaktadır.2020 yılında bölgemize verilen su 25-30 gün civarında su akmıştır, onun için bizim su ihtiyacımız tüm mahsuller için en az 90-100 günlük suya ihtiyacımız vardır. Ürünlerimizi sulayabilmek için kendi imkanlarımızla yeraltı suyu diye tabir edilen sondaj ve artezyenlerimizi yapmak zorunda kalıyoruz ama maalesef Sulama Birlikleri ve gerekli merciler ruhsat vermemektedir ve önümüzdeki günlerde üretim yapamayacak duruma geleceğiz. Manisa Bölgemizde şuan mevcut olan sondaj ve artezyen dediğimiz su kuyularımızdan yapmış olduğumuz sulamalardan Sulama Birliklerinin hiçbir katkısı olmamasına rağmen ruhsatlı kuyulardan 17 TL, yıllar önce vurulmuş ruhsatı olmayan su kuyularından ise 40 TL'ye varan Sulama Birlikleri tarafından ücretler istenmektedir. Şu günlerde Devletimizin Çiftçilerimize 23 TL olan gübre ve mazot destekleri ödenmeye başlanmıştır ama Sulama Birlikleri yer altı suyu kullanan çiftçilerimizin hesaplarına bloke koyarak parayı tahsil ederek çiftçilerimiz mağdur etmektedir. Hükümetimizin bize vermiş olduğu gübre ve mazot desteği hiçbir çiftçinin eline geçmeden direk Birlikleri vasıtasıyla elinden alınmaktadır. Çiftçilerimiz isyan etmektedir. Elektrik enerjisi ile sulama yapan çiftçilerin aylık geliri olmadığı için en azından elektrik paralarını 3 aylık periyotlar şeklinde ödeme yapılması çiftçimizi bir nebzede olsa rahatlatacaktır" diye konuştu.

Kredi faizlerinin çiftçileri zor duruma soktuğunu belirten Başkan Şenol, "Bir çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz ve temerrüt faizlerinin oranlarının çok yüksek olma çiftçiyi sıkıntıya sürüklüyor. Tarım Kredi Kooperatifinin de Ziraat Bankası gibi sübvansiyonlu kredileri artırılmasında gerekmektedir. Üreticilerimizin özel bankalara olan yüksek faizli borçları aşırı derece de yükselmiştir. Özel banka faizleri yüksek olması sebebiyle üretimimiz ödeme güçlüğü geçmektedir. Bu pandemi döneminde hiç aralık vermeden yaz kış üretime devam eden tek kuruluş tarım sektörüdür. Tarım sektörünün aksamaması için Devletimizin çiftçilerimize kullandırmış olduğu Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerin limitlerinin arttırılarak şuan üretim sezonunun başlaması nedeniyle çiftçimizin önünün açılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı