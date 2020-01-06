Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı

06.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:35

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber uzmanlar, vatandaşları kalp krizi riskine karşı uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, "Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor" uyarısında bulunuyor.

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber insanlar bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, aynı zamanda vatandaşları soğuk havalarda kalp krizi riskinin artması konusunda da uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, soğuk havalarda kalp kriz riskinin arttığını ve bu riskin hem kalp hastalarında hem de tanı konulmamış fakat kalp hastalığı açısından risk taşıyanlarda görüldüğünü belirtiyor.

Doç.Dr. Gökhan Alıcı, "Kış aylarında, özellikle havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülür. Soğuk hava, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü arttırmakta, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükseltmektedir.

Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu sağlayamaz. Ayrıca soğuk havaya cevap olarak vücudumuz derimizdeki damarları da büzüştürür ve mevcut kanı iç organlarımıza yönlendirir. Böbrekler kendisine gelen artmış kan akımı nedeni ile süzme görevini arttırır ve vücuttan su atılır. Sonuçta ortaya çıkan susuzluk durumu kalp sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tüm bunlara bağlı olarak kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizi ortaya çıkabilir" dedi.

Doç. Dr. Gökhan Alıcı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları uyarıyor. Doç. Dr. Gökhan Alıcı, "Uygun kıyafet seçin: İçte pamuklu, dışta ise yünlü olacak şekilde en az 3 kat kıyafet giyinilmeli, baş ve ellerden ısı kaybı olmaması için bu bölgeler korunmalıdır.

Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edin: Vücudumuzun susuz kalmaması için soğuk havaya çıkmadan önce ve döndükten hemen sonra bol sıvı alınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca özellikle C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaların tüketilmesi tercih edilmelidir.

Soğuk havada aşırı egzersizden kaçının: Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Eğer soğuk havada egzersiz gerektiren işler yapılması gerekiyorsa sık aralarla dinlenmeler yapılmalıdır.

Kafeinli/Alkollü içeceklerden uzak durun: Bu içecekler hem tansiyonu yükseltmekte, hem de özellikle alkol soğuk havada vücuttaki aşırı zorlanmayı maskeleyebilir.

Vücudunuzu dinleyin: Şikayetiniz olduğunda kalp krizi ihtimali olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA