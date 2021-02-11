Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, sıcaklıklar bu gece yarısı itibariyle yurdun büyük bölümünde hissedilir şekilde düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de önümüzdeki günlerde kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda İstanbul'da 1987 kışının yaşanabileceğini söyledi ve vatandaşları soğuk havaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı soğuk hava dalgası Türkiye'nin kapısına dayandı. Özellikle 13-14 Şubat tarihlerinde hava sıcaklığında mevsim normallerine göre sert bir düşüş gözleneceği, 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili bir kar yağışı olacağı aktarıldı. Uzman isimler yaptıkları açıklamalarda, İstanbul'un 1985 ve 1987 yıllarında yaşadığı ağır kış şartlarının önümüzdeki günlerde yeniden hissedilebileceğini öngördü.

"PAZAR GÜNÜ ETKİLİ BİR KAR BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, söz konusu soğuk hava dalgasının Şubat ayı sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özdemir, "Şu an 14-15 derece gibi mevsim normallerinin hayli üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle 13 Şubat Cumartesi gününden itibaren 0 ila -1 derece gibi mevsim normalleri seviyesine inecek. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren de etkili bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.

"SİSTEM TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK"

Söz konusu soğuk hava dalgasının oldukça etkili olacağının altını çizen Özdemir, "Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise bu geçişi sağanak yağmur; yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gözlemleyeceğiz" dedi.

"O EFSANEVİ SERT KIŞ KADAR BİR ORTAM YARATMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Açıklamalarına devam eden Özdemir, "Söz konusu sistemin, 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarındaki o efsanevi sert kış kadar bir ortam yaratma ihtimali yüksek, epeyce soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da Şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

VALİLİK UYARDI: SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

İstanbul Valiliği de gün içerisinde kar yağışına karşı vatandaşları uyarmış; şu açıklamayı yapmıştı: "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN UYARI

AKOM verilerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

İSKİ'DEN UYARI MESAJI: DONMAYI ÖNLEMEK İÇİN TEDBİR ALIN

Art arda gelen uyarıların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi abonelere mesaj atarak uyarıda bulundu. Mesajda, "Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Donmayı önlemek amacıyla tesisat ve sayacınızın soğuk hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur" denildi.

1987 YILINDA NELER OLMUŞTU?

Soğuk hava deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar neredeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. 1985'in efsane kışı ise 1987 kışı gibi unutulmazlar arasında yer alır. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1985 kışı İstanbul'u vurup geçmişti.

KURTLAR ŞEHRE İNMİŞTİ

İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.