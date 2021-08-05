Uzmanından uyarı: "Bacaklardaki yaraları hafife almayın"
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Uzmanından uyarı: "Bacaklardaki yaraları hafife almayın"

Uzmanından uyarı: 'Bacaklardaki yaraları hafife almayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların damar tıkanıklığının habercisi olabileceğini ve önemsenmediği takdirde bazı uzuvların kesilebileceğini söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların damar tıkanıklığının habercisi olabileceğini ve önemsenmediği takdirde bazı uzuvların kesilebileceğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, " Vücutta ki bütün organlar damarlar vasıtasıyla besleniyor. Özellikle yoğun sigara içmek, şeker hastalığı veya böbrek hastalıkları damarlarda ciddi tıkanmalara ve bacaklarda iyileşmeyen yaralara sebep olabiliyor. Kalp damarlarının hastalıkları günümüzde herkes tarafından biliniyor ve tedavisi rahatlıkla yapılıyor. Ancak bacakla ilgili damar hastalıkları biraz ihmale maruz kalıyor. Çünkü hastaların birçoğu bacaklarında çıkan yaraları şeker hastalığından, bacaklarda olan ağrıların sebebini ise bel fıtığı gibi bir takım rahatsızlıklardan kaynaklandığını düşünüyor. Oysa bacaklarında damar tıkanıklığı olan hastalarda da yol yürüme ile bacaklarda ağrılar oluşur. Uzun süre tıkalı kalmış damarlar ise ayaklarda yaraların çıkmasına sebep olurlar. Bu yaralar diyabetik hastalarda ya da diyalize giren hastalarda iyileşmelerin gecikmesine hatta verilen antibiyotiklerin de etkili olmamasına sebep olur" dedi.

ÖNEMSENMEZSE VÜCUTTA UZUV KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların önemsenmemesi durumunda vücutta bazı organların kesilebileceğini belirterek, "Damar tıkanıklıkları bacaklarda ve parmaklarda yarayla başlar. Bu damarlar açılmadığı zaman ya da hastalar antibiyotikten fayda görmediği zaman buradaki enfeksiyonlar bütün vücuda dağılarak yaygın bir sepsis olur. Yani bütün vücudu ilgilendiren bir enfeksiyon olması gibi riskleri var. Bunun yanında bu hastaların çok uzun vadede damarları açılmaz ise önce parmakların kesilmesi daha sonra yukarıya doğru ayak bileğinde kesilme, dizde kesilme hatta kalçaya kadar bacakların kaybedilmesi gibi bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Onun için en ufak bir şüphe oluştuğunda, bacaklarda yaralar çıktığında mutlaka damarların kontrol edilmesinde fayda var. Damarlara yapılan anjiyo gibi müdahaleler bacak damarlarında ki kan akışını normale döndürüp her hangi bir uzuv kaybının önüne geçebilir" diye konuştu.

(Onur Erden/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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