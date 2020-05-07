İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
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İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor

İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
07.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:31

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, iftardan sonra arka arkaya ve çok miktarda sigara içmenin kalp krizi riskini artırdığını söyledi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, iftardan sonra arka arkaya ve çok miktarda sigara içmenin kalp krizi riskini artırdığını söyledi. Prof. Dr. Toprak, ramazan ayının sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

İftarla sahur arasında aşırı sigara tüketiminin vücut için çok zararlı olduğuna dikkati çeken Toprak, oruçken vücuttan uzaklaşan sigarayı hatırlamadan bırakmanın daha kolay olabileceğini dile getirdi. Toprak, ramazanın en büyük avantajlarından birinin pasif içici sayısının azalması olduğunu vurguladı.

"VÜCUT İÇİN ÇOK ZARARLI"

Oruç tutan sigara bağımlılarının vücudunda gün boyu nikotin eksikliği olduğunu anlatan Toprak, "Bu nedenle iftarda hemen sigaraya adeta saldırıyorlar. Bu durum sahura kadar böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı. Gün boyu eksiklik, sonra birden kısa zamanda nikotin en yüksek noktaya ulaşıyor. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz." dedi.

"NİKOTİN ZEHİRLENMESİNE DİKKAT"

Toprak, sigaradaki aktif maddenin nikotin olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bir sigarada ortalama 0,5 miligram nikotin vardır ve nikotin alındıktan sonra 15 saniye içinde beyne ulaşmaktadır. Ramazanda 16-17 saat sigara içmeyip iftardan sahura kadar olan sürede çok fazla sigara içilmesi durumunda aşırı nikotine bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. Nikotin zehirlenmesinin belirtileri olan ateş, bulantı, kusma, tükürük salgısında artış, tansiyonda yükselme, kalp hızında artma, solukluk, güçsüzlük, bağırsak hareketlerinde artış ve buna bağlı karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, titreme ve soğuk terleme görülebilir."

"KALP KRİZİ VE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIYOR"

İftar ve sahur arasında aşırı sigara içilmesinden özellikle kaçınılması gerektiğine işaret eden Toprak, şunları kaydetti:

"Nikotin zehirlenmesi beyin fonksiyonlarını da etkileyerek hafızada azalma, şaşkınlık hali, duygusal algı bozuklukları, bulunduğu yer ve zamanı karıştırma gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Buna bağlı özellikle kalp-damar hastalığı öyküsü veya riski olanlarda arka arkaya ve çok sayıda sigara içilmesi hiç sağlıklı değil. Çok sayıda içilen sigara kanda nikotin seviyesini yükselterek, tansiyon ve kalp hızındaki artışla kalp krizi riskini de artırmaktadır. İftardan sonra arka arkaya ve çok miktarda sigara içmek kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor."

"RAMAZAN, SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE MANEVİ DESTEK OLUYOR"

Toprak, kişinin sigarayı bıraktığında içme isteği duymasının nedeninin "vücutta nikotin düzeyinin düşmesi" olduğunu söyledi. Nikotin eksikliğinin kendini çeşitli belirtilerle gösterebileceğini anlatan Prof. Dr. Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu belirtilerden bazıları konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, sinirlilik, iştah artışı, baş dönmesi ve uyku bozukluğudur. Bağımlı kişi bu olumsuzlukları yaşamamak için yeniden başlayabilir. Bu sebeple bağımlılık arttıkça ilaç destek tedavisi ihtiyacı da o kadar fazla olur. Bu kişilerin uzmanlardan destek alması bağımlılıktan kurtulma şansını artırır. Sigarayı bırakmak için ramazan ayı değerlendirilebilir. Bu ay hastalarımıza manevi destek oluyor."

Kaynak: AA

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