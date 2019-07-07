- Uzmanından ailelere sünnet külotu uyarısı

Kalıcı sağlık sorunlarının yaşanmaması için sünnet konusunda ailelere tavsiyelerde bulunan Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selahattin Ahmet Emre:

"Bizim yaptığımız araştırmalara göre sünnet külotu oldukça zararlıdır. Çünkü özellikle dikişli sünnetlerde, sert malzemelerden yapıldıkları için dikişlerin atmasına sebep olur. Sünnet sonrası kanamalar ve ailede paniğe yol açabiliyor."

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Selahattin Ahmet Emre, sünnet külotu konusunda ailelere önemli uyarıda bulunarak, sünnet külotunun oldukça zararlı olduğunu söyledi.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Selahattin Ahmet Emre, sünnet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Operatör Doktor Emre, sünnetin 6 bin senelik geçmişi olduğunu, basit bir işlem olarak görünse de, uygun ortam koşullarında, hassas ve dikkatle yapılması gerektiği belirtti. İlk 6 ay içerisinde kesinlikle önermediklerini kaydeden Emre, "Sünnet belirgin olarak aslında okul çağının operasyonudur ama özellikle çocuk bezi atılmadan sünnet yapılması mümkündür. Ailenin isteğine bağlı olarak. İlk 6 ay içerisinde sünnetin faydası tartışılmalıdır. Aslında anne hastaneden çıkmadan, annelik hormonları ve çocuğun ağrı eşiğinin yüksek olması sebebiyle hastaneden çıkmadan çocuğun sünnet edilmesine ilişkin yayınlar vardır. Bizim hastanede bu çok uygulanmıyor. İlk 6 ay içerisinde penis cildi penis başına çok yapışık olduğu için özellikle bilmeyen ellerin ilk 6 ay içerisinde sünnet yapması çok sakıncalıdır. Çünkü idrarın yapıldığı delik olan üretranın zedelenmesi sonucu üretra darlığına yol açarak vereceği faydadan çok zarara yol açabilir. Onun için bilen ellerde uygun koşullarda ilk 6 ay içerisinde sünnet yapılabilir ama pratik anlamda çok yoğun sünnet yapılan, çocuk cerrahının olmadığı yerlerde sünnet yapılmasını biz önermiyoruz" diye konuştu.

Alt bezinin atılarak çocukta tuvalet eğitiminin başlamasına kadar olan süre zarfında sünnet yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını dile getiren Emre, "6 ay ile 2 yaş arasında ailenin isteği doğrultusunda hekimin penis gelişimini onayladığı süreçlerde sünnet yapılabilir. 2 yaşa kadar yani bebeğin alt bezinin atılmasına kadar, tuvalet eğitimi başlayana kadar sünnet yapılmasında bir sakınca yoktur. Özellikle sünnet yaz aylarında tercih edildiği için güneş ışınlarındaki D vitamininin etkisiyle hastaların hızlı bir şekilde gelişmesi tartışmalı bir konudur ama bu dönemde hiçbir zararı yoktur. 2 yaşından sonra çocuğun cinselliğini tanıdığı bir dönem vardır. Sinir atlamaları ve penis bölgesinde sinir kuşağının oluşması söz konusu olduğu için o bölgede müdahaleyi çocuk hem psikolojik hem de organik olarak çok olumlu karşılamaz. Dolayısıyla biz çocukta tuvalet eğitimi başlamadan sünnet yapılabilir, tuvalet eğitimi başladıktan sonra sünnet yapmak sakıncalıdır şeklinde halka bilgi vermek durumunda kalıyoruz. Bu dönemden sonra sünnetin sakıncaları psikolojik açıdan çocukların cinselliklerini tanıdıkları sürede, çocuklar kendi cinsel organları ile oynamayı severler ama başkalarının oraya müdahalesini pek hoş karşılamazlar. Ayrıca o bölgenin sinirsel kuşatmasını söz konusu olduğu için çocuğun idrarını tutma süreci bu dönem ile yekinen ilgilidir. Bu dönemdeki ağrı ve psikolojisini bozacak girişimler çocuğun idrar kontrolünün zamanının uzamasına neden olabilir. Aileler de çocuğumuzda idrar kaçırma gibi bir takım sorunlarla karşımıza gelebilir. Sünnet hastalık olmadığı için faydası zararından çok bir işlem olduğu için o dönemi biz çocuğun lehine aşmayı düşünüyoruz. Sünnet için en ideal yaş 6 yaş ve sonrasıdır" dedi.

Emre, son olarak günümüzde yaygınlaşan sünnet külotlarının kullanımı konusunda ailelere ciddi uyarılarda bulundu. Sünnet külotlarının zararlı olduğuna değinen Emre, "Günümüzde sünnet külotu salgını var. Özellikle medikal firmalar hastalara sünnet külotu satıyorlar. Bizim yaptığımız araştırmalara göre sünnet külotu oldukça zararlıdır. Çünkü özellikle dikişli sünnetlerde, sert malzemelerden yapıldıkları için dikişlerin atmasına sebep olur. Sünnet sonrası kanamalar ve ailede paniğe yol açabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA