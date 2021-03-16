Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor

16.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:22
Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor

Toplumda sıkça görülen, ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiren şeker hastalığı yani diyabet, vücudumuzdaki birçok organı etkilediği gibi gözlere de zarar veriyor.

Toplumda sıkça görülen, ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiren şeker hastalığı yani diyabet, vücudumuzdaki birçok organı etkilediği gibi gözlere de zarar veriyor. Gözün tüm katmanlarını etkileyerek gözyaşı yetersizliği, katarakt, göz tansiyonu ve retinada kanama ve ödeme neden olabilen şeker hastalığına ilişkin bilgi veren Batıgöz Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Okan Toygar, "Dünyada diyabetliler resmi olarak yüzde 2-5 oranında ifade edilmektedir. Ülkemizde yapılan çok merkezli bir çalışmada bu oran yaklaşık olarak yüzde 7,2 oranında bulunmuştur. Şeker hastaları retina konusunda uzman göz hekimine zamanında başvurmazsa veya geç başvurursa, retina ve sarı nokta hasarı kalıcı görme kaybına neden olabilir" uyarısında bulundu.

"ŞEKER HASTALARI YILDA EN AZ BİR KEZ GÖZ MUAYENESİNDEN GEÇMELİ"

Şeker hastası olan kişilerin gözlerinde retina hasarının meydana gelebileceğini belirten Doç. Dr. Okan Toygar, şeker hastası olanların yılda en az bir kez doktora gidip muayene olmaları gerektiğine dikkat çekti. Toygar, " Sıkça görülen geçici bulgu kan şekerinin yükselmesine bağlı olan kırma kusurlarıdır. En çok görülen bulgu ise Diyabetik Retinopati'dir. Katarakt ve glokom (göz tansiyonu hastalığı) diyabetik hastalarda normal bireylere göre daha fazla görülür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pelin Öztekin Ferhan Şensoy Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:39:42. #1.15#
title