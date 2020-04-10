Uzmandan "Koronavirüsten korunmak isterken dişlerinizden olmayın" uyarısı
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Trakya Üniversitesi, Ali Kemal Özdemir, Güncel

Uzmandan "Koronavirüsten korunmak isterken dişlerinizden olmayın" uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların, yedikleri abur cuburlar ve dengesiz beslenme nedeniyle dişlerinin çürüyebileceğini belirterek, "Özellikle çocukların bu konuda çok dikkatli olması gerekir.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:42
Uzmandan

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların, yedikleri abur cuburlar ve dengesiz beslenme nedeniyle dişlerinin çürüyebileceğini belirterek, "Özellikle çocukların bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Bu durumun önlenmesi için ağız hijyenine önem gösterilmeli." dedi.

Prof. Dr. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında vatandaşların ve özellikle de çocukların zamanının tamamını evde geçirdiğini anımsattı.

Evde kalınan zamanda özellikle gıda ve abur cubur tüketiminin arttığını vurgulayan Özdemir, dengesiz ve aşırı beslenmenin ileride bazı sorunları da beraberinde getireceğine dikkati çekti.

Çocuk ve erişkinlerde yumuşak, sıvı, yapışkan ve şekerli yiyeceklerin fazla tüketilmesinin kilo alma problemlerinin yanında diş çürükleri, diş eti ve ağız mukozası problemlerine yol açabileceğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Evde kaldığımız bu dönemde yediğimiz abur cuburlar ve dengesiz beslenme nedeniyle dişleriniz çürüyebilir. Özellikle çocukların bu konuda çok dikkatli olası gerekir. Bu durumun önlenmesi için ağız hijyenine önem gösterilmeli. Bunun da en kolay yolu diş fırçalamaktır. Günde üç kere diş fırçalamanın ihmal edilmemesi, bu fırçalamanın akşam yatmadan önce yapılması ve bundan sonra ağza herhangi bir gıda alınmaması önemlidir. Sabah kahvaltıdan sonra fırçalama yapılması da günün yarıdan fazlasında ağzın temiz tutulması anlamına gelir. Doğru olan sabah fırçalamanın kahvaltıdan sonra yapılması ve öğlene kadar ağza yiyecek alınmamasıdır."

Diş fırçalama süresinin yaklaşık 3 dakika olması, dişlerin bütün yüzeylerinin süpürme hareketine maruz bırakılacak şekilde fırçalanması gerektiğini anlatan Özdemir, diş macununun en fazla nohut büyüklüğünde fırçaya sürülmesi, eğer macun yoksa, sadece fırça ile yapılacak mekanik temizliğin de yeterli olacağını dile getirdi.

"Ağrıyan dişe alkollü, kolonyalı pamuk veya aspirin koymayın"

Özdemir, diş kliniklerinde tedavi sırasında hava ve su püskürtme sebebiyle oluşacak aerosol parçacıklarının virüsün yayılımı için ciddi tehlike arz edeceğini ve bu sebeple Sağlık Bakanlığının belirlediği acil durumlar dışında diş sağlığı merkezlerinin kapalı olduğunu belirtti.

Virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve dişi ağrıyan vatandaşlara bazı önerilerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Diş ağrıları sebebiyle bilinçsiz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı koronavirüs enfeksiyonu tedavisinde komplikasyonlara yol açabilir. Böyle günlerde insanlarımız telefonla da olsa ilaçları hekimlerine danışarak kullanmalı. Eğer 'acil' tanımlamaları içine giren rahatsızlıkları varsa Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin diş hekimliği kliniklerine müracaat edebilirler. Biz de Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemizin kliniklerinde acil durumlara müdahale edebilecek nöbetçi bir ekibi hazır bulunduruyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın, biz bize yeteriz."

Kaynak: AA

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