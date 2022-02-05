Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı - Haberler
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Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

Haberler.com, Emre İliksiz - Yaşam
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Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

UFO uzmanı olarak kendini tanıtan Scott C. Waring, Mars'ta uzaylı olduğuna dair kanıtlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek paylaştığı görüntüde Waring, yerde uzanan 3 metre boyunda pembe tenli bir canlının olduğunu öne sürdü.

Uzayda yaşamın varlığı kafalarda soru işareti olarak gizemini korurken ünlü komplo teoristi ve UFO uzmanı Scott C. Waring, bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek yeni bir görüntüyle ortaya çıktı.

DİDİK DİDİK ARAŞTIRDI

Mars'taki uzay aracının gönderdiği görüntüleri didik didik araştıran Waring, yaklaşık 3 metre boyundaki pembe ten rengine sahip bir canlıya rastladığını iddia etti.

Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

YERDE UZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Söz konusu NASA'nın fotoğrafına bakan komplo teorisyenleri, siluetin yerde uzanan bir akıllı yaşam formuna ait olduğunu savundu. 2021'in nisan ayını ait olan görüntüyle ilgili Waring, dikkatli bakanların yerdeki ait izlerini dahi görebileceğini de söyledi.

Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Yaşam

Uzaylı Zekiye, Mars, NASA, Ufo, Yaşam, Haber

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