Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın yüzde yüz ispatı diyerek paylaştı! Görenler inanamadı
Haberler.com, Emre İliksiz - Yaşam
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UFO uzmanı olarak kendini tanıtan Scott C. Waring, Mars'ta uzaylı olduğuna dair kanıtlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek paylaştığı görüntüde Waring, yerde uzanan 3 metre boyunda pembe tenli bir canlının olduğunu öne sürdü.
Uzayda yaşamın varlığı kafalarda soru işareti olarak gizemini korurken ünlü komplo teoristi ve UFO uzmanı Scott C. Waring, bu kez "akıllı yaşam formunun yüzde yüz ispatı" diyerek yeni bir görüntüyle ortaya çıktı.
DİDİK DİDİK ARAŞTIRDI
Mars'taki uzay aracının gönderdiği görüntüleri didik didik araştıran Waring, yaklaşık 3 metre boyundaki pembe ten rengine sahip bir canlıya rastladığını iddia etti.
YERDE UZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER
Söz konusu NASA'nın fotoğrafına bakan komplo teorisyenleri, siluetin yerde uzanan bir akıllı yaşam formuna ait olduğunu savundu. 2021'in nisan ayını ait olan görüntüyle ilgili Waring, dikkatli bakanların yerdeki ait izlerini dahi görebileceğini de söyledi.