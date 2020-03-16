Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Konuk olduğu canlı yayında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de vaka sayısı artar mı?" sorusuna "Tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız" yanıtını verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de vaka sayısı artar mı?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Ceyhan, "Ön sırada iyi mücadele verdik, virüs bize geç geldi. Ama arka sırada tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız. Tedbir alınmazsa 40 günde dünya nüfusunun yarısı hastalanabilir" dedi.

İşte Ceyhan'ın canlı yayındaki açıklamaları;

"Gripten daha çok ölen var,bu hastalık çok büyütülüyor" diye bir görüş var. Önce ona açıklama getirmek lazım. Şu andaki duruma bakarsak, şu anda her 1 milyon kişinin 22'sinde bu hastalık var. Yani baktığınızda çok korkulacak bir hastalık gibi görünmüyor. Ancak bu işin nasıl seyredeceğine baktığımızda gerçekten korkutucu olduğunu görüyoruz. Örneğin bu hastalığın ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında ortalama 5-6 gün.

"DİĞER ÜLKELERDE NASIL SEYRETTİĞİNE BAKMAMIZ LAZIM"

Eğer bu şekilde devam ederse-her bir hasta 2-3 kişiye bulaştırıyor- tedbir almazsak bu hastalık sadece 8 tane inkübasyondan sonra 40 günde dünya nüfusunun yarısını hastalandıracaktır. Gribin bir aşısı var, bir ilacı var. Ama bu hastalığın ne aşısı var ne ilacı var. Devletin aldığı tedbirlerin amacı 2-3 rakamı 1'e indirmektir. Bu tedbirler de buna yarıyor. Nasıl seyredeceğine bakmak için diğer ülkelerde nasıl seyretmiş kısaca bakmamız gerek.

HANGİ ÜLKELER NASIL TEDBİRLER ALDI?

Üç guruba ayırıyorum ben ülkeleri: Bir grup ülke Çin, Güney Kore ve Japonya'da bu hastalık birden bire artmış ama sonra aldıkları tedbirlerle hastalığın artma hızını durdurmuşlar. Çin sokağa çıkma yasağı ilan etti, katı bir karantina uygulandı. Bu şekilde bastırıldı. Ama Şangay ve Pekin'de çok büyük baskılarla hastalığı kontrol altında tutuyorlar. Bu Çin dışında ülkelerin zor yapabileceği bir şey. Güney Kore, taşıyıcıları tespit edip onları karantina altına aldı.

Bir grup ülke var ki bunlar; İtalya, İran, İspanya, Almanya, Fransa gibi tedbirde geç kalan ülkeler... Bir de bizim gibi virüsün geç ulaştığı, virüsün ülkemize girmemesi için tedbir alan ülkeler var. Bunların seyri de bulaştırma kat sayısını yavaşlatmakla ilgili.

NASIL SAVAŞMALI?

Bunu bir savaş gibi düşünün. Ön sıraya bir kuvvete koyarsınız. Bu en güçlü ordu olmaz. Düşmanın girmesini yavaşlatmaktır. Esas kuvvetinizi onların arkasına koyarız. Ön sırada iyi mücadele verdik, virüs bize geç geldi. Ama arka sırada tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız. Arka taraftaki mücadele ön taraftaki mücadeleden daha zor."