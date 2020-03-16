Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? - Haber
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Mehmet Ceyhan, Türkiye, Ceyhan, Güncel

Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?

Konuk olduğu canlı yayında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de vaka sayısı artar mı?" sorusuna "Tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız" yanıtını verdi.

16.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:39

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de vaka sayısı artar mı?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Ceyhan, "Ön sırada iyi mücadele verdik, virüs bize geç geldi. Ama arka sırada tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız. Tedbir alınmazsa 40 günde dünya nüfusunun yarısı hastalanabilir" dedi.

İşte Ceyhan'ın canlı yayındaki açıklamaları;

"Gripten daha çok ölen var,bu hastalık çok büyütülüyor" diye bir görüş var. Önce ona açıklama getirmek lazım. Şu andaki duruma bakarsak, şu anda her 1 milyon kişinin 22'sinde bu hastalık var. Yani baktığınızda çok korkulacak bir hastalık gibi görünmüyor. Ancak bu işin nasıl seyredeceğine baktığımızda gerçekten korkutucu olduğunu görüyoruz. Örneğin bu hastalığın ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında ortalama 5-6 gün.

"DİĞER ÜLKELERDE NASIL SEYRETTİĞİNE BAKMAMIZ LAZIM"

Eğer bu şekilde devam ederse-her bir hasta 2-3 kişiye bulaştırıyor- tedbir almazsak bu hastalık sadece 8 tane inkübasyondan sonra 40 günde dünya nüfusunun yarısını hastalandıracaktır. Gribin bir aşısı var, bir ilacı var. Ama bu hastalığın ne aşısı var ne ilacı var. Devletin aldığı tedbirlerin amacı 2-3 rakamı 1'e indirmektir. Bu tedbirler de buna yarıyor. Nasıl seyredeceğine bakmak için diğer ülkelerde nasıl seyretmiş kısaca bakmamız gerek.

HANGİ ÜLKELER NASIL TEDBİRLER ALDI?

Üç guruba ayırıyorum ben ülkeleri: Bir grup ülke Çin, Güney Kore ve Japonya'da bu hastalık birden bire artmış ama sonra aldıkları tedbirlerle hastalığın artma hızını durdurmuşlar. Çin sokağa çıkma yasağı ilan etti, katı bir karantina uygulandı. Bu şekilde bastırıldı. Ama Şangay ve Pekin'de çok büyük baskılarla hastalığı kontrol altında tutuyorlar. Bu Çin dışında ülkelerin zor yapabileceği bir şey. Güney Kore, taşıyıcıları tespit edip onları karantina altına aldı.

Bir grup ülke var ki bunlar; İtalya, İran, İspanya, Almanya, Fransa gibi tedbirde geç kalan ülkeler... Bir de bizim gibi virüsün geç ulaştığı, virüsün ülkemize girmemesi için tedbir alan ülkeler var. Bunların seyri de bulaştırma kat sayısını yavaşlatmakla ilgili.

NASIL SAVAŞMALI?

Bunu bir savaş gibi düşünün. Ön sıraya bir kuvvete koyarsınız. Bu en güçlü ordu olmaz. Düşmanın girmesini yavaşlatmaktır. Esas kuvvetinizi onların arkasına koyarız. Ön sırada iyi mücadele verdik, virüs bize geç geldi. Ama arka sırada tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız. Arka taraftaki mücadele ön taraftaki mücadeleden daha zor."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?

Haberin Videosu:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Türkiye'de iş yerleri kapanacak mı? İnfial yaratan sahte belgeye jet yalanlama Haber
Türkiye'de iş yerleri kapanacak mı? İnfial yaratan sahte belgeye jet yalanlama
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sadi Konuk Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Henry Onyekuru
Daha Fazla Beşiktaş Vatandaş Futbolcu Koronavirüs
Şu an buradasınız: Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 12:47:40. #1.15#