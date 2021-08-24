Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı

Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı.

Gaziantep'te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı. Plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korkan çocuk, esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olarak hastaneye gönderildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde meydana geldi. Karton ve plastik toplamak için çöp konteynerine giren 15 yaşındaki T.Y.'yi fark etmeyen esnaf, sıcak çayı konteynere döktü. Esnaf, T.Y.'nin acı içerisindeki çığlıkları üzerine durumu fark etti. Konteynerden çıkartılan yabacı uyruklu çocuğa ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı T.Y. ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ambulanstan kaçtı. Topladığı plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korktuğu için kaçtığını söyleyen T.Y., bir esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ise sağlık ekiplerinin hastaneye götürme çabalarına karşılık verdi. İkna olan çocuk, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

"Sırtı epey yanmıştı"

Konteynırdan çıkarttığı T.Y.'ye, ilk müdahaleyi yapan Ömer Kılınç ise o anları anlattı. Kılınç, "Plastik atıklar için buranın içine giriyor, bir başkası da görmeden konteynerin mandalına basıp kaynar çayı üzerine döküyor. Sırtı epey yanmıştı, biz kendisini yıkadık soğuk suyla ve direk ambulansı aradık" dedi. - GAZİANTEP

Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracının alarmı öttü diye öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü
Aracının alarmı öttü diye öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü
Pazarda 'ezik şeftali' kavgası ortalığı birbirine kattı, 4 kişi yaralandı! O anlar kamerada
Pazarda 'ezik şeftali' kavgası ortalığı birbirine kattı, 4 kişi yaralandı! O anlar kamerada
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:52:00. #1.16#

title