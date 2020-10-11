Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada
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Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada

11.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:01
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada

BEYOĞLU ve Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların üzerine araç sürerek panik oluşturdukları ve bu sırada kişilerin cep telefonu, cüzdan ve paralarını yankesicilikle çaldıkları iddia edilen 4 kişi, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BEYOĞLU ve Şişli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların üzerine araç sürerek panik oluşturdukları ve bu sırada kişilerin cep telefonu, cüzdan ve paralarını yankesicilikle çaldıkları iddia edilen 4 kişi, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şüphelilerin, yankesicilik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu ve Şişli'de araç plakasını keçeli kalemle değiştirerek plakasını gizleyen şüphelilerin yaya geçidi gibi yerlerde hazır bekleyerek, araçları yayaların üzerine sürdükleri  ve yankesicilik yaptıkları bilgileri üzerine polis çalışma başlattı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimlik ve eşkalini belirledi.  Aynı aileye mensup şüpheliler  Haydar T. (27), Samet T. (18), Aycan T. (29) ve Gülşah T. (47), Şişli'de dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 205 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Haydar T.'nin 39, Samet T.'nin 35, Gülşah T.'nin 19 ve Aycan T.'nin  66 suç kaydının bulunduğu belirlenirken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen insanların üzerine araç sürdüğü, bu kişilerin panik olduğu anda da şüphelilerden birinin  yankesicilik yaptığı görülüyor. Ayrıca şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını keçeli kalemle boyayarak değiştirmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil YILMAZ

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