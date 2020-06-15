Uzaktan spor eğitimi alacaklar 'eğitmene' dikkat
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Uzaktan spor eğitimi alacaklar 'eğitmene' dikkat

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan verilen spor eğitimi de popülerlik kazandı.

Uzaktan spor eğitimi alacaklar 'eğitmene' dikkat
15.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:38

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan verilen spor eğitimi de popülerlik kazandı. Uzaktan egzersiz eğitimlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz, "Uzman bir spor eğitmeninden eğitim aldığınızdan emin olun" dedi.

Pandemi süreciyle birlikte uzaktan spor eğitimlerinde artış yaşandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz, "Bu işlerden kazanç sağlamaya çalışan eğitimli olmayan kişilerin de gerek sosyal medyadan gerek dijital ortamdan videolar göndermek suretiyle kazanç elde etmeye çalıştığı görülüyor" diye konuştu.

"HAREKET VE KAS SIRALAMALARINI BİLMEK GEREKİYOR"

Hizmet alınan eğitimcinin, hizmet verdiği metot (pilates, fitness, aerobik…) ne olursa olsun öncelikle temel hareket ve antrenman bilgisine sahip olması gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Engin Işık Abanoz, "Bununla beraber orta seviyede kinesyoloji (hareket bilimi) ve egzersiz fizyolojisi bilgisi olması gerekmektedir. Egzersiz yaptırırken hareket ve kas sıralamalarını, hangi kasa ne kadar yüklenmesi gerektiğini bilmesi karşı tarafta genel olarak oluşabilecek sağlıksız bir durumu çok düşük seviyede tutmasını sağlayacaktır. Belgeleri resmi bir kurum tarafından onaylı ya da resmi bir kurum tarafından onaylanmış 'master trainer' dediğimiz, alanında uzman spor eğitmeni eğitmenleri tarafından katıldıkları bir sertifika programına ait olmasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"BAZI HAREKETLER YAPTIRILMAMALI"

Eğitmenlerin çalıştırdıkları kişilerin motorik, kuvvet ve fizyolojik özelliklerini bilmesi gerektiğini hatırlatan Abanoz, şunları söyledi:

"Becerileri hangi hareketleri yapmaya elverişlidir? Birinci derece yakınlarında kalp, troidleri, LDL HDL ve kan değerleri ne durumda? Bunlar için bir ön test almalı ve egzersiz periyodlarını bu test sonuçlarına göre hazırlamalıdır. Örneğin 'jump squat' dediğimiz sıçramalı çökme kalkma hareketini yapabilecek kas ve eklem gücüne, kas koordinasyonuna sahip olup olmadığına ve hareket esnasında oluşacak kan basıncını fizyolojik olarak tolere edip edemeyeceğine dikkat etmeden bazı hareketler yapılmamalı yaptırılmamalıdır."

"DAHA ÖNCE BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANI BULANLAR ŞANSLI"

Uzaktan eğitimde en şanslı eğitmen ve danışanın beraber egzersiz özgeçmişi olan kişiler olduğunu ifade eden Abanoz, "Daha önceden birbirleriyle çalışma imkanı buldukları için online sistemden her iki taraf da yapılan hareketlere daha hakim olacaktır. Burada riskli taraf, hayatında ilk kez böyle bir hizmeti, kendisini sözde spor eğitmeni olarak tanıtarak uygulama yaptıran kişilerden alan ya da hazır bulunabilecek ücretsiz uygulama ve videolardan yararlanmak isteyen bireylerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"TAKİPÇİ SAYISI YÜKSEK OLAN BU MESLEĞİ İCRA EDİYOR"

İnternetin insan hayatına önemli ölçüde girmesiyle bilgi kirliliğinin de arttığını belirten Abanoz, "Bu da yanlış yönlendirmelerin ve dolandırıcılıkların artmasına sebep oldu. Mesleklerin belli bir eğitim aşamasından geçmesinden sonra tecrübeyle profesyonelleşme sonucu insanların karşısına çıkması gerekirken, takipçi sayısı yüksek olan, olmadığı biri gibi kendisini pazarlayan yine sosyal medyayı kullanarak popüler hale gelen bazı kişilerin bu meslekleri icra ettiğini görüyoruz. Bilinçli yaklaşımlar bu ayrımı kolayca yapmamızı sağlayacaktır" uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

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