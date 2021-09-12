Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Uzak Şehrin Masalı konusu ve oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı fragman izle!

Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi oyuncular yer almaktadır. Uzak Şehrin Masalı, 25 Film imzalı, ilk bölümü bugün yayınlanacak olan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Uzak Şehrin Masalı konusu nedir? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı fragman izle! Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı canlı yayın izle! İşte detaylar haberimizde…

UZAK ŞEHRİN MASALI FOX CANLI İZLE!

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

"Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız..."

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları, Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner,

Barış Kılıç,

Timur Acar,

Begüm Birgören

Zeynep Eronat

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül Pazar günü FOX'ta yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI YAPIMCISI, YÖNETMENİ, SENARİSTİ KİMDİR?

TÜR: Dram

YAPIM ŞİRKETİ: 25 FİLM

YAPIMCI: Fırat Parlak & Koray Şahin

YÖNETMEN: Mustafa Şevki Doğan & Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı

SENARYO VE HİKAYE: Can Sinan

İDARİ YAPIMCI: Arzu Ersan Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MÜZİK: Mayki Murat Başaran & Sunay Özgür & Engin Arslan

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Zekeriye Kurtuluş

SANAT YÖNETMENİ: Aylin Aday

KOSTÜM SORUMLUSU: Alev Tüysüz

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UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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