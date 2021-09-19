Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Uzak Şehrin Masalı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Uzak Şehrin Masalı fragmanı yayında mı? Fox TV yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Uzak Şehrin Masalı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir.

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder.

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak?

Aslıhan Güner : Umay Demirkan

Barış Kılıç : Kürşat Eroğlu

Timur Acar : Affan Demirkan

Begüm Birgören : Sonay Karaarslan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zeynep Eronat : Aliye

Gökhan Bekletenler

Eylem Tanrıver

İrem Ecem Başarır : Besime

Ali Berge : Murat

Dilan Demircioğlu

Derya Pınar Ak : Elif Demirkan

Baran Deniz Yüksel : Melik Demirkan

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şenol Güneş Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 23:56:20. #1.11#