Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak?
Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Uzak Şehrin Masalı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Uzak Şehrin Masalı fragmanı yayında mı? Fox TV yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Uzak Şehrin Masalı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir.
Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder.
Aslıhan Güner : Umay Demirkan
Barış Kılıç : Kürşat Eroğlu
Timur Acar : Affan Demirkan
Begüm Birgören : Sonay Karaarslan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Zeynep Eronat : Aliye
Gökhan Bekletenler
Eylem Tanrıver
İrem Ecem Başarır : Besime
Ali Berge : Murat
Dilan Demircioğlu
Derya Pınar Ak : Elif Demirkan
Baran Deniz Yüksel : Melik Demirkan