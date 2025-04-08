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Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?

Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?
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Uzak Şehir dizisinin son bölümü sonrası Alya'nın oğlu Deniz Cihan'ın boğulma sahnesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bu dramatik anlar sonrası "Deniz Cihan öldü mü, diziden ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilen detaylar…

Uzak Şehir dizisi son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Dizide Alya karakterinin oğlu Deniz Cihan'ı kaybettiği anlar yoğun ilgi görürken karakterin akıbeti izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Deniz Cihan'ın boğulma sahnesi sonrası "Deniz Cihan öldü mü, diziden ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. İşte Uzak Şehir'in son bölümüne dair detaylar…

UZAK ŞEHİR'DE DENİZ CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Deniz Cihan karakterinin boğulma tehlikesi geçirdiği sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle fragmanda yer alan suda çırpınma anları sonrası, "Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü, diziden ayrılıyor mu?" soruları sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu

Yapım ekibi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, karakterin akıbeti merakla bekleniyor. Uzak Şehir yeni bölümde neler olacağı ve Deniz Cihan'ın hayatta kalıp kalmayacağı ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?

Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?

Uzak Şehir Cihan Deniz boğuluyor mu? Uzak Şehir'de Deniz Cihan öldü mü?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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