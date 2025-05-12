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Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
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Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir, CANLI izleme linki var mı? 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alya konağı ateşe verdi!

Sadakat ve Alya arasında gerilim gitgide artıyor! Alya, Sadakat'a göz dağı vermek için konağın kapısını ateşe verdi! Cihan annesi ve Alya arasında kalmaya devam ediyor!

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın Fikriye ile Halis'in görüşmesinin peşine düşmesi Boran'ın cinayete kurban gittiğini gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Alya Boran'ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan, hem Cihan Deniz'i korumak için, hem de ağabeyinin intikamını almak için Boran'ın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis'in Fikriye'ye telefonda söyledikleri Cihan'la Alya'nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir.

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

Uzak Şehir CANLI izle! 12 Mayıs Uzak Şehir, 25. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izleyebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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