Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

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Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, bu durumdan eski erkek arkadaşını sorumlu tutmuş ve o da gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu olayların ardından eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nun daha önce de Çınar'ı evinde tehdit ettiği ve bıçakla yaralamaya çalıştığı, olay yerine gelen polislere kaçarken silah doğrulttuğu ortaya çıktı.

Yasak Elma dizisi ile yıldızı parlayan Ayşegül Çınar, geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.

TEHDİT EDEREK BIÇAKLA YARALADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Çalıkoğlu, uyuşturucu olayı yaşanmadan önce Ayşegül Çınar'ın evine gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Çalıkoğlu genç oyuncuya ağza alınmayacak küfürler etti. Bununla da yetinmeyen Çalıkoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla genç oyuncuyu tehdit ederek yaraladı.

Ayşegül Çınar

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Korku dolu anlar yaşayan Çınar ise hemen polisi arayarak Çalıkoğlu'nu ihbar etti. Hakkında soruşturma başlatılan Çalıkoğlu'nun savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda Çalıkoğlu'nun 'silahla tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam ediliyor.

ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Öte yandan soruşturma kapsamında Çalıkoğlu'nun arkadaşı Ersoy G.'nin de ifadesi alındı. Ersoy, ifadesinde arkadaşının kendisini aradığını "Benim Ayşegül'ü görmem lazım, Göktürk'e gidelim" dediğini, yolda Ayşegül'ün aracını takip ettiklerini anlattı.

ÇALIKOĞLU POLİSTEN KAÇTI

Ayşegül Çınar'ın ihbarıyla olay yerine gelen polise kendini iyi hissetmediğini ve oturmak istediğini söyleyen Çalıkoğlu, sonra aniden koşarak evden kaçtı. Çınar, can güvenliğinden endişe duyarak eşyalarını toparlayarak, aracıyla evden çıktı.

POLİSLERE SİLAH DOĞRULTTU

Oyuncu, Göktürk yolu üzerindeyken Çalıkoğlu'nun kendisini takip ettiğini fark etti. Polis, genç kadının ihbarı sonucu Çalıkoğlu'nun izini buldu. Elindeki silahla polislere direnen Çalıkoğlu, yine kaçarak izini kaybettirdi.

Furkan Çalıkoğlu

UYUŞTURUCU OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis ekipleri, bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmiş, ardından genç oyuncu, arkadaşı ve eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç isim mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşadığı olayların ardından görüntülenen ünlü oyuncu, "Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım. İnsan bazen karşısına çıkan kişilerin iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor maalesef. Dava sonuçlandığında delillerle birlikte sizin karşınıza çıkıp tek tek ispatlayacağım. Çok fazla bunlarla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Çok yeni oyuncuyum bunlarla magazinde yer almak istemiyorum" demişti.

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