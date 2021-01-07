Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı

07.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:07
Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye tekerlekli sandalyeyle götürülen avukat ile 5 şüpheli tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bilecik Barosu'na kayıtlı avukat K.E. ile T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K adlı şüpheliler gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi.

Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Avukat K.E. adliyeye, tekerlekli sandalyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden avukat K.E ile T.D., H.Ö., Y.H., Ö.B. ve E.U. tutuklandı. F.H. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda biri avukat 6 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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