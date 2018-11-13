Dünyanın En Büyük Uyuşturucu Baronunun Davası Başladı

Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük uyuşturucu davasında hakim karşısına çıktı. New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davanın, en az 4 ay sürmesi ve milyonlarca dolara mal olması bekleniyor.

'CÜCE' BARON HAKİM KARŞISINDA

Polisi tarafından 1993 yılında öldürülmesine kadar kadar dünyanın en zengin adamlarından biri olan Pablo Escobar'ın ardından yeryüzünün en ünlü suçlusuolarak kabul edilen El Chapo, ABD'ye 25 yılda 155 tondan fazla kokain kaçırmakla suçlanıyor.

Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro, Brooklyn Federal Mahkemesi'ne yağmur altında geldi.

Savcıların yıllarca süren çalışması ile hakkında geniş kapsamlı bir dava açılan El Chapo, uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silah kullanmak ve para aklamak suçlarından yargılanacak.

Davada jüri seçimi sadece en tehlikeli sanıklar için uygulanan güvenlik koşullarında yapılacak. Davanın hakimi Brian Cogan, jüri seçimini gizli yapacak ve jüri üyelerinin isimleri saklı tutulacak. 12 kişiden oluşan jüri heyetinin 6 da alternatifi olacak.

2 KEZ HAPİSTEN KAÇTI

Meksika'da Sinaloa kartelinin lideri olan El Chapo, ülkesinde yakalandıktan sonra iki kez hapishaneden kaçmış, ancak tekrar yakalanarak 2017'de ABD'ye teslim edilmişti. 61 yaşındaki El Chapo tek kişilik hücrede günde 23 saat izlenerek tutuluyor.

El Chapo'nun avukatları, mahkemeye sunulacak 1400 sayfalık dosyayı inceleyebilmek için ek süre talep ederek davanın ertelenmesi başvurusu yapmış, ancak hakim Brian Cogan, dosyasının genişliğinin öngörülebilir olduğunu ve temmuz ayında dosyanın 25 bin sayfayı bulabileceğinin belirterek ek süre talebini reddetmişti.

El Chapo, uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanmanın yanı sıra 30'dan fazla kişinin öldürülmesiyle de ilişkilendiriliyor. Fakat davanın hakimi Cogan, bu davanın 'uyuşturucu kaçakçılığı' üzerine odaklandığını vurguladı.