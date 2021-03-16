'Uyku Mimarı' İstikbal
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Uyku Mimarı' İstikbal

16.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:52
'Uyku Mimarı' İstikbal

Türkiye'nin lider mobilya fabrikası İstikbal, özellikle yatak teknolojisi için geliştirdiği destekleyici yay ve yenilikçi kumaşlarıyla uyku sağlığını hep bir adım öteye taşımak için çalışıyor.

Türkiye'nin lider mobilya fabrikası İstikbal, özellikle yatak teknolojisi için geliştirdiği destekleyici yay ve yenilikçi kumaşlarıyla uyku sağlığını hep bir adım öteye taşımak için çalışıyor.

Erciyes Anadolu Holding'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada uyku dendiğinde akla İstikbal'in geldiği söylenilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin İstikbal'i, dünyanın uyku mimarı olmamızın altında yıllardır özenle tasarladığımız binlerce mutlu uyku yatıyor. Uyku dendiğinde akla İstikbal geliyor. Sağlığın her şeyden daha değerli olduğunu bizzat yaşayarak deneyimlediğimiz bu günlerde, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yolu iyi uyumaktan geçiyor. İyi uyku tanımı herkes için farklı ancak doğru yatağı seçmek iyi uykunun ön şartı kabul ediliyor. Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal; daha konforlu ve kaliteli bir uyku deneyimi sunmak için her bünyeye ve yapıya uyacak farklı seçenekler geliştirirken yılların getirdiği uzmanlık ve birikimini kullanıyor. Özellikle yatak teknolojisi için geliştirdiği destekleyici yay ve yenilikçi kumaşlarıyla uyku sağlığını hep bir adım öteye taşımak için çalışıyor." - KAYSERİ

'Uyku Mimarı' İstikbal
'Uyku Mimarı' İstikbal

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Uyku Mimarı' İstikbal - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:58:36. #1.16#
title