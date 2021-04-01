Uygur Türkleri, İsveç Parlamentosu önünde Çin zulmünü protesto etti
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Uygur Türkleri, İsveç Parlamentosu önünde Çin zulmünü protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygur Türkleri, İsveç Parlamentosu önünde Çin zulmünü protesto etti

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, Çin'de yapılan katliam ve zulümlere dikkat çekmek adına İsveç Parlamentosu önünde, "1 Nisan şakası değil gerçek soykırım" temalı protesto gösterisi düzenledi.

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İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, Çin'de yapılan katliam ve zulümlere dikkat çekmek adına İsveç Parlamentosu önünde, "1 Nisan şakası değil gerçek soykırım" temalı protesto gösterisi düzenledi.

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, Çin'de yapılan katliam ve zulümlere karşı İsveç Parlamentosu önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Teması, "1 Nisan Şakası Değil, Gerçek Soykırımdır" olan gösterinin organizatörü ve İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tursun yaptığı açıklamada, "Bugün burada bulunma nedenimiz, 1 Nisan 2017 tarihinde Çin Nazi kampının resmi olarak açılmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kurulan kamplarda şu anda dönüşümlü olarak 8 milyon 500 bini geçen kişinin tutulduğunu belirten Tursun, "İsveç Maarif derneği olarak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve Macaristan'dan Afrika'ya toplam 35 devlet, 180 den fazla Uluslararası kuruluş ve Doğu Türkistan Platformu ile düzenlenmiş olan 1 Nisan Şakası Değil, Gerçek Soykırımdır protestomuz başlamıştır. Burada daha önce de protestoya resmen başlamıştık. Başlama nedenimiz de, bugün ki 1 Nisan Şakası Değil, Gerçek Soykırımdır günü ile örtüşmektedir. O gün de aynı kararı almıştık. Soykırımı tanıtmak için 6. protestomuzu düzenlemiştik. Bugünde 1 Nisan Şaka Değil, Gerçek Soykırımdır adı altında protestomuzu başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kaydetti. Son yıllarda Sincan'da inşa edilen sözde eğitim kamplarında yaşam ve düşünce tarzının değiştirilmesi yoluyla Doğu Türkistanlıları asimile ettiklerini aktaran Tursun, protestolarının İsveç Parlamentosu tarafından kabul edilene kadar devam edeceklerini belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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