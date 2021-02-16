Uygulamalı eğitim nedir? Uygulamalı bölümler hangileridir?

Teorik yani uygulamalı ders, Sağlık Bakanlığı'nın üniversiteler için yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Üniversiteler için uygulamalı derslerin başlamasına yönelik YÖK'e görüş bildirildi. Buna göre üniversitelerde teorik eğitim üniversitelerde derslerin yüz yüze gerçekleşmesi anlamına geliyor. Teorik eğitimde öğrenciler dersleri laboratuvar ve uygulama alanlarında işleyebiliyor. İşte, uygulamalı eğitim nedir sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir. Teorik derslerde akademisyen öğrencilere uygulamalı ders anlatımı gerçekleştiriyor. Örneğin diş hekimliği fakültelerinde hastaya uygulanan diş çekiminin yapılması teorik eğitim alanına giriyor.

Uygulamalı ders kısaca öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı derstir.

Uygulamalı eğitim, kitaplardan ve diğer eğitim kaynaklarından öğrenilen bilgidir, Pratik ise öğrenilen bilginin fiziksel olarak uygulama yapılmasıdır.

Uygulamalı bölümler, üniversitelerin bölüm dersleri arasında yer alan teorik derslerdir.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.