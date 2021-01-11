Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanı!

TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün 16. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Ekin Koç gibi oyuncuların yer aldığı tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu hakkındaki tüm detayları buradan bulabilirsiniz!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal'ın kafilesini durdurup Rüstem'i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem'i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem'i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem'i nasıl yakalamıştır? Rüstem'in Şelemzar'dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı'nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem'i kaçıran Faysal'ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır? Öte yandan Terken'in Nizamülmülk'ü ve Seferiye'yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken'e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk'ün ilacına zehri karıştıran Esma'nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin'i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Andreas'ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi'ne yürüyecektir. Bizans'la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi'ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel'den dönüş yolunda Melikşah'ı bekleyen sürpriz ne olacaktır? Tüm bunların yanı sıra Andreas'ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus'la ittifak kuran Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus'un ilk icraatı ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI!