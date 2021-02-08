Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda? 8 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm canlı izle! İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 20. bölümüyle bu akşam TRT 1'de izleyicilerle buluşacak. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izlemek isteyenler haberdeki linkten yararlanabilir! Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm canlı izle!

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?