Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu 11. yeni bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 10. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 7 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 7 AralıkPazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer hem kendisini ölümün kıyısına sürükleyen hem de Turna'nın hayatını tehlikeye sokarak güç durumda bırakan Yorgos'tan öcünü almak üzere kolları sıvadı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Kutsal Emanetlerin Kuvel'e götürüldüğünü öğrenmesiyle birlikte harekete geçen Sencer kaleye giriş yaparak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ın hareket alanını kısıtlayıcı eylemlerde bulunup zor duruma sokmak için elinden geleni ardına koymayıp bilinmeyenleri açığa çıkarmaya koyulmuştur.

Uyanış Büyük Selçuklu 10.son bölümde; Nizamülmülk devletin esenliği ve kurtuluşu için gizli tuttuğu bilgiyi Terken'den koruyabilmek üzere kılı kırk yararken, Terken ise bir an dahi zaman kaybetmeyip dengeleri değiştirecek sırrın izini sürmeye başlayarak soluğu Başulu'nun mezarı ve sürgün günlerinde saklandığı evde almıştır. Diğer taraftan Elçin ise Büyük Selçuklu ve Anadolu obaları arasındaki büyük karışıklığın fitilini ateşleyip ortalığı birbirine katan Kasım'ın casusu ele geçirerek saraya getirmesinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu 11.bölüm fragmanı bekleniyor. Kutsal Emanetleri kurtarmak hedefiyle canını dişine takıp kendisini bekleyen türlü tehlikelere göğüs geren Sencer için çember giderek daralırken, Andreas'ın zafer naraları atmasına pabuç bırakmayarak Kutsal Emanetleri kurtarmayı başarmasının akabinde Uyanış Büyük Selçuklu 11.bölüm fragmanı yayında mı?

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Sencer ve arkadaşlarının yargılandığı 11. bölümde büyük bir sürpriz var. İdama mahkum edilen Sencer'i bir kadın kurtaracak. Peki neler olacak? İşte dizinin 11. bölümünden 2. fragmanı;

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis'e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım'ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı. Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos'u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan'a dönen Sencer'i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas'ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer'in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?