Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

29.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:34
Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle nefesleri kesti. Başarılı youncu kadrosuyla da dikkatleri çeken Uyanış: Büyük Selçuklu Emre Konuk'un yönetmenliğinde ekrana geliyor. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi detayları...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun gibi isimlerle TRT1'de izleyenin beğenisine sunuldu.Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ı anlatacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

TRT ekranları, yeni bir dönem dizisiyle seyircilerinin karşına çıkıyor. Selçuklu dönemini ekrana getirecek dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Buğra Gülsoy - Sultan Melikşah

Hatice Şendil - Terken Hatun

Gürkan Uygun - Hasan Sabbah

Ekin Koç - Ahmed Sencer

Leyla Lydia Tuğutlu - Elçin

İlker Kızmaz - Arslantaş

Mehmet Özgür - Nizamülmülk

Cemal Toktaş - Gazzâlî

Osman Sonant - Andreas

Sevda Erginci - Turna

Murat Garipağaoğlu - Fâtımîler Lideri

Bülent Alkış - Ömer Hayyam

Çiğdem Selışık Onat - Seferiye Hatun

Serdar Kılıç - Alp Arslan

Ali Gözüşirin - Muhammed Tapar

Leyla Feray - Gevher Hatun

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE...

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

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