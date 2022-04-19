Ömer Hayyam Haberleri - Ömer Hayyam Kimdir - Haberler

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Ömer Hayyam Haberleri

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Ömer Hayyam

Ömer Hayyam Biyografisi

Doğum Tarihi18.06.1048 / 4.12.1131

Ömer Hayyam Kimdir ?

Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer H
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Ömer Hayyam'ın Titanik'te batan ve 2. Dünya Savaşı'nda yanan Rubailer baskısının öyküsü

Ömer Hayyam'ın Titanik'te batan ve 2. Dünya Savaşı'nda yanan Rubailer baskısının öyküsü

Ömer Hayyam - 19.04.2022
Osmanlıca Kitap Müzayedesi yarın başlayacak

Osmanlıca Kitap Müzayedesi yarın başlayacak

Ömer Hayyam - 13.01.2022
Öğrenme hızı yavaşlasa da asla durmaz

Öğrenme hızı yavaşlasa da asla durmaz

Ömer Hayyam - 01.08.2021
Ömer Hayyam şiirleri - Ömer Hayyam rubaileri ve en güzel şiirleri

Ömer Hayyam şiirleri - Ömer Hayyam rubaileri ve en güzel şiirleri

Ömer Hayyam - 21.06.2021
Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam kitapları ve ölümü hakkında detaylar...

Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam kitapları ve ölümü hakkında detaylar...

Ömer Hayyam - 21.06.2021
889 yılda şiirleri unutulmadı: Ömer Hayyam

889 yılda şiirleri unutulmadı: Ömer Hayyam

Ömer Hayyam - 03.12.2020
Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam şiirleri nelerdir? Ömer Hayyam nereli, icatları neler? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam şiirleri nelerdir? Ömer Hayyam nereli, icatları neler? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Ömer Hayyam - 03.12.2020
Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm izle!

Ömer Hayyam - 29.09.2020
Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler? Dolu Kadehi Ters Tut #25

Dolu Kadehi Ters Tut 25 sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut şarkıları, sözleri | Dolu Kadehi Ters Tut grup üyeleri kimler? Dolu Kadehi Ters Tut #25

Ömer Hayyam - 25.09.2020
Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam'

Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: "Ömer Hayyam"

Ömer Hayyam - 04.11.2019
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

Ömer Hayyam - 18.05.2019
Ömer Hayyam Doodle Ekranına Taşındı

Ömer Hayyam Doodle Ekranına Taşındı

Ömer Hayyam - 18.05.2019
Tarihin En Muhteşem Kitabı: Ömer Hayyam'ın Rubaileri

Tarihin En Muhteşem Kitabı: Ömer Hayyam'ın Rubaileri

Ömer Hayyam - 03.04.2018
Sağlık Merkezine Giren Eli Bıçaklı Hırsız Kamerada

Sağlık Merkezine Giren Eli Bıçaklı Hırsız Kamerada

Ömer Hayyam - 17.02.2018
Sağlık Merkezine Giren Eli Bıçaklı Hırsız Kamerada

Sağlık Merkezine Giren Eli Bıçaklı Hırsız Kamerada

Ömer Hayyam - 17.02.2018
Maute Örgütünün Öldürülen Elebaşının Eşi Yakalandı

Maute Örgütünün Öldürülen Elebaşının Eşi Yakalandı

Ömer Hayyam - 06.11.2017
Filipinler'de Terörle Mücadele Operasyonları Sona Erdi

Filipinler'de Terörle Mücadele Operasyonları Sona Erdi

Ömer Hayyam - 23.10.2017
Filipinler'in Marawi Kenti Deaş'tan Arındırıldı

Filipinler'in Marawi Kenti Deaş'tan Arındırıldı

Ömer Hayyam - 17.10.2017
Filipinler'in Marawi Kenti Teröristlerden Arındırıldı

Filipinler'in Marawi Kenti Teröristlerden Arındırıldı

Ömer Hayyam - 17.10.2017
Filipinler'de Operasyon

Filipinler'de Operasyon

Ömer Hayyam - 16.10.2017
Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut

Ömer Hayyam - 20.05.2017
Can Gox Konuk: Celil Nalçakan

Can Gox Konuk: Celil Nalçakan

Ömer Hayyam - 07.05.2017
Can Gox Konuk: Celil Nalçakan

Can Gox Konuk: Celil Nalçakan

Ömer Hayyam - 06.05.2017
Can Gox

Can Gox

Ömer Hayyam - 19.03.2017
Can Gox

Can Gox

Ömer Hayyam - 18.03.2017
Can Gox

Can Gox

Ömer Hayyam - 25.02.2017
Tek Başına Ömer Hayyam

Tek Başına Ömer Hayyam

Ömer Hayyam - 17.02.2017
Can Gox

Can Gox

Ömer Hayyam - 11.02.2017
Fazıl Say ile Serenad Bağcan, Offenbach'ta Sahneye Çıkıyor

Fazıl Say ile Serenad Bağcan, Offenbach'ta Sahneye Çıkıyor

Ömer Hayyam - 27.10.2016
Şenay Lambaoğlu

Şenay Lambaoğlu

Ömer Hayyam - 19.10.2016
Yargıtay Fazıl Say'a Verilen Cezayı Bozdu

Yargıtay Fazıl Say'a Verilen Cezayı Bozdu

Ömer Hayyam - 26.10.2015
Sultanların Ressamı' Şehit Aileleri İçin Sergi Açmak İstiyor

Sultanların Ressamı' Şehit Aileleri İçin Sergi Açmak İstiyor

Ömer Hayyam - 02.08.2015
Kürtler Nevrozu Neden Kutlar?

Kürtler Nevrozu Neden Kutlar?

Ömer Hayyam - 20.03.2015
Kurtlar Vadisi Ekibinden 'Haşhaşiler' Dizisi!

Kurtlar Vadisi Ekibinden 'Haşhaşiler' Dizisi!

Ömer Hayyam - 07.12.2014
Piyanist Fazıl Say: Ömer Hayyam Benim Yakınım Olur

Piyanist Fazıl Say: Ömer Hayyam Benim Yakınım Olur

Ömer Hayyam - 06.09.2014
Fazıl Say: Ömer Hayyam Benim Yakınım Olur

Fazıl Say: Ömer Hayyam Benim Yakınım Olur

Ömer Hayyam - 06.09.2014
Ömer Hayyam - 2 Nolu Rubai

Ömer Hayyam - 2 Nolu Rubai

Ömer Hayyam - 09.07.2014
Ömer Hayyam - 14 Nolu Rubai

Ömer Hayyam - 14 Nolu Rubai

Ömer Hayyam - 07.07.2014
Fazıl Say, 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Fazıl Say, 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ömer Hayyam - 20.09.2013
Balyoz Planı Davası Yargıtay'da Sanık Avukatı Şahinkaya.

Balyoz Planı Davası Yargıtay'da Sanık Avukatı Şahinkaya.

Ömer Hayyam - 12.08.2013
Balyoz Planı Davası Temyiz Duruşması

Balyoz Planı Davası Temyiz Duruşması

Ömer Hayyam - 12.08.2013
Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Ömer Hayyam - 10.08.2013
Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Defalarca Koruma İstemiş

Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Defalarca Koruma İstemiş

Ömer Hayyam - 10.08.2013
Karısını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karısını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ömer Hayyam - 10.08.2013
Beyoğlu'nda Koca Dehşeti

Beyoğlu'nda Koca Dehşeti

Ömer Hayyam - 10.08.2013
Mehmet Erdem'den Fazıl Say'a Destek

Mehmet Erdem'den Fazıl Say'a Destek

Ömer Hayyam - 18.05.2013
Dünya Şiirlerini Yorumladı

Dünya Şiirlerini Yorumladı

Ömer Hayyam - 17.05.2013
Şarkıların Sözleri Kızına Ait

Şarkıların Sözleri Kızına Ait

Ömer Hayyam - 09.05.2013
Fazıl Say Hakkındaki Hükmün Gerekçesi Açıklandı

Fazıl Say Hakkındaki Hükmün Gerekçesi Açıklandı

Ömer Hayyam - 18.04.2013
Mahkemenin Fazıl Say Gerekçesi (2)

Mahkemenin Fazıl Say Gerekçesi (2)

Ömer Hayyam - 18.04.2013
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