Ömer Hayyam Haberleri - Ömer Hayyam Kimdir - Haberler

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Ömer Hayyam Haberleri
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Ömer Hayyam Biyografisi
Doğum Tarihi18.06.1048 / 4.12.1131
Ömer Hayyam Kimdir ?
Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır. Ömer Hayyam, İran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuş, rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eseri bulunmaktadır. İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer HBiyografinin devamı için tıklayın
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