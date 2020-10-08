Uyanış: Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu 2. bölüm izle

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 2. bölüm ile TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM İZLE...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Selçuklu dönemini ele alan dizi, TRT1 ekranlarında yayın hayatına başladı. İlk 2 bölümüyle nefesleri kesen Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Buğra Gülsoy

Ekin Koç

Hatice Şendil

Mehmet Özgür

Sevda Erginci

Leyla Lydia Tuğutlu

Gürkan Uygun

Bülent Alkış

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elçin'i Isfahan'a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu'daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülmüştür. Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu'yu "içeriden çökertmeye çalışırken", diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır! Bu taarruzlar karşısında Melikşah ve Sencer ne yapacaktır?

Tüm bunların arasında Selçuklu Sarayı'na gelecek olan 'misafir' saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk'e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah'ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?

Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?