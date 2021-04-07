Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı izle! TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm izle

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 27. bölüm FULL İZLE!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında 27. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜMDE NE OLDU?

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş'e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş'in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah'ın merhameti Tekiş'in sağ kalmasına yetecek midir?Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz'un ve Faysal'ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber'in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu'ya karşılık Sencer'den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm izlemek için tıklayınız!