Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 23. bölüm izle, son (23) bölüm full izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm tamamı izle! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm seyret! Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm tek parça izle! Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm tamamı izle! Uyanış Büyük Selçuklu 23 son bölüm izle. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle. Uyanış Büyük Selçuklu 23. bölüm tamamı izle.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 23. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Uyanış Büyük Selçuklu 24. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzar'daki ağırlığını göstererek Erbatur'u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur'u cezalandırıp Şelemzar'da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 23. BÖLÜM İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 23. bölümünü Youtube'dan tek parça olarak izleyebileceğiniz link.