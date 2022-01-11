Üşümesin diye evine aldığı kedi 3 yavru doğurarak sürpriz yaptı

ANKARA (İHA) - Ankara'da üniversite okuyan Muhammed Emin Bilgin, sokakta yaşayan kediyi üşümesin diye evine aldı. Bilgin, bir süre sonra evindeki farklı miyavlama seslerinden sonra dolabında 3 yavru görünce şoka uğradı.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Muhammed Emin Bilgin, sokakta yaşayan bir kediye düzenli olarak yemek verdi. Kendisine alışan Kedi, sürekli odasının penceresine gelmeye başlayınca, Bilgin pencereye mama ve su koymaya başladı. Sonrasında kediyi havalar soğuyunca üşümesin diye 9 kişi yaşadıkları öğrenci evine alan Bilgin, birkaç hafta sonra evden farklı farkı miyavlama sesleri duydu. Evinin koridorundaki dolabı açtığında 3 yavru ile karşılaşan Bilgin, yaşadığı sürprizi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Bir baktım ki dolabın içinde 3 tane yavru kediyle bu kedimiz yatıyor"

Anne kediyle tanışma sürecinden bahseden Emin Bilgin, kedinin yaptığı sürprizi görünce çok mutlu olduklarını, arkadaşlarıyla beraber şaşırdıklarını söyleyerek, "Bu kedimizi yaklaşık 2 ay önce beslemeye başladık, kendi odamın penceresinin önünde bir kutu yaptım. Oradan hem su ve mama veriyorduk, bir de kutunun içinde kalıyordu. 2-3 hafta böyle kaldı, daha sonra havalar soğumaya başlayınca eve girmek istedi, biz de geceleri içeri alıyorduk. Benim odamda kalıyordu. Ondan da birkaç hafta sonra evde biraz miyavlama sesleri duymaya başladık. Bir gün boyunca aradık, bulamadık. İkinci gün bir baktım ki dolabın içinde 3 tane yavru kediyle bu kedimiz yatıyor. Biz de baya mutlu olduk, arkadaşlarla şaşırdık" dedi.

"Tuvaleti gelince pencereden çıkıyor, yapıp geri geliyor"

Anne kedinin tuvaleti gelince pencereden çıkıp tuvaletini yaptıktan sonra geri eve geldiğini anlatan Bilgin, yavrular büyüyünce sahiplendireceğini ifade ederek, "Kedi bizim pencereye gelip içeri bakıyordu, ben de su, mama vermeye başladım. Geceleri alıyorduk içeri sabah geri gidiyordu. Kedi tuvaletinin olduğunu anlayınca pencereden dışarı bırakıyoruz bitince geri pencereye geliyor, pencereyi açıyoruz içeri alıyoruz kediyi. 3 yavrusu var yavrular şu an 3 haftalık. Kedileri mahalleden bir teyzemizin verdiği kaba mama koyuyoruz, sütü su ile karıştırıp vererek besliyoruz. Yavrular biraz büyüdükten sonra sahiplendirmeyi planlıyoruz" cümlelerini kullandı.

Muhammed Emin Bilgin, yavru kedilerin daha iyi şartlarda yetişmesi için onlara yuva arıyor. - ANKARA