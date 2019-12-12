Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor

12.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:52

Kış aylarında özellikle soğuk bölgelerde yaşayanlar üşümemek için içlik giymekten vazgeçmiyor.



Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından vatandaşlar soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.



"Müşterilerimiz yaklaşık 1 aydır ürün talebinde bulunuyorlar"



Yirmi yıldır içlik satışı yapan Veli Bora, soğukların artmasıyla içlik satışlarında artış olduğunu söyledi. Bora, "Müşterilerimiz yaklaşık 1 aydır ürün talebinde bulunuyor. Müşterilerimizin durumuna göre tercih ediliyor, yaşlı ve genç olmalarına göre tercih ediliyor. Yün içlikler genelde yüzde 75 civarında yündür. Vücut ısısını dışarıya salmıyor ve terlemeyi engelliyor. Vücuttaki teri dışarıya veriyor. O yüzden tercih edilebiliyor. Termal içlikleri de daha çok gençler, askerler tercih ediyor. Bunlar da aynı şekilde takım halinde. Bunlar da vücut ısısını dışarıya salmıyor. Sıcaklığı dışarıya vermediğinden dolayı termal içlikler de tercih ediliyor. Ayrıca bir de örgü içliklerimiz var. Örgü içlikler de biraz daha hesaplı olduğundan dolayı müşterilerimizin tercih sebebidir" dedi.



"Yün, termale göre daha sağlıklıdır"



Kendilerinin 20 yıldır içlik ve yün işiyle uğraştığını belirten Bora, 20 yıl önceki hava şartlarıyla şimdiki havaların tamamen değiştiğini kaydetti. Bora, "Havaların biraz daha ısınmasından dolayı daha önceki yıllarda sattığımız yünler daha kalın, daha tok olan ürünlerdi. Ama şu anda bu ürünlerin yerine daha ince olanları, termaller tercih edilmeye başlandı. Çünkü havalardan dolayı çok kalın olmasını müşterilerimiz tercih etmiyor. İnce olan termal içliklere rağbet daha çoğaldı. Termaller çıktıktan sonra yünlerin fiyatının yüksek olmasından dolayı tercih termale doğru dönmüş oldu. Aslında sağlık açısından yün termale göre daha sağlıklıdır. Çünkü yünün ter emme özelliği vardır. Termalin öyle bir özelliği yoktur. Termalin sadece vücut ısısını dışarı salmama gibi bir özelliği vardır. Tabii ki yün içlikler daha sıcak tutuyor. Bir de evlerin kaloriferli olmasının da büyük etkisi oldu. Çünkü yün içliklerin sıcak tutmasından dolayı evlerde talep olmamaya başladı. O yüzden dolayı termal içlikler yüne göre daha az sıcak tutuyor ama müşterilerin ve kullanıcıların daha çok işini gördüğünden dolayı termali tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.



Konya'da yaşayan Abdullah Ay, kışın soğuktan korunmak için kalın ve yün şeyler giydiğini söyledi. Kendisinin Danimarka'da ikamet ettiğini ve o bölgenin çok soğuk olduğunu kaydeden Hasan Kalkan ise, içliği memleketi Konya'dan aldığını söyledi. Servet Örken de, soğuklardan korunmak için tepeden tırnağa içlik giydiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA