Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu

Türk sinemasının usta oyuncusu Suzan Aksoy, Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrolünü paylaştığı Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu. Aksoy dizide Hünkar Arımlı karakterine hayat verecek.

Star TV'nin, yapımını 1441 Productions'ın üstlendiği beğeniyle izlenen dizisi 'Akrep'in kadrosuna usta oyuncu Suzan Aksoy katılıyor. Suzan Aksoy, 'Akrep'e, Perihan'ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu, Berna'nın ve çocukları Duru ve Şahin'in dadısı ve manevi annesi Hünkar Arımlı karakteriyle geliyor.

PERİHAN'IN KADİM DOSTU GELİYOR

Perihan'ın, Ferda'nın babası ile evli olduğu dönemde komşusu olan, ikinci evliliğinden sonra ise Perihan'ın yanına yerleşip önce Berna'ya, ardından Duru'ya ve Şahin'e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan'la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek.

Hünkar, Berna ve Fikret'in ölümünün ardından köşkte hüküm süren kara bulutları dağıtmaya uğraşacak. Hünkar, Perihan ve torunlarına güç olurken, onları üzenlere eli maşalı, dobra yanını göstermekten de geri durmayacak. Hünkar'ın çalışkanlığı, disiplini ve Perihan'a sadakati ise Hacer'i hayli rahatsız edecek.

İşte Suzan Aksoy'un Akrep'teki ilk kareleri...

Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Suzan Aksoy, Akrep dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Ecem Altan
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