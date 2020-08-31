Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Kemikkıran Kadriye rolüyle hafızalara kazınan Türk sinemasının usta isimlerinden Mehtap Anıl, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 80 yaşında hayata veda etti.

31.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:55

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

7 YILDIR SANATÇI YAŞAM EVİNDE YAŞIYOR

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olan Mehtap Anıl, 1940 yılında Çatalca'da dünyaya geldi. Önce Beyazıt İlkokulu'nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü'ne girip, mezun oldu.

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapan Anıl, 3 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle kült oldu.

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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