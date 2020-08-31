Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Mahallenin Muhtarları dizisindeki Kemikkıran Kadriye rolüyle hafızalara kazınan Türk sinemasının usta isimlerinden Mehtap Anıl, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 80 yaşında hayata veda etti.

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

7 YILDIR SANATÇI YAŞAM EVİNDE YAŞIYOR

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olan Mehtap Anıl, 1940 yılında Çatalca'da dünyaya geldi. Önce Beyazıt İlkokulu'nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü'ne girip, mezun oldu.

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapan Anıl, 3 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle kült oldu.

Kaynak: AA