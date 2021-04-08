Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak hayatını anlatan Erdal Özyağcılar, yıllar önce İstanbul Belediye Konservatuarı'na girmekten son anda vazgeçen yakın arkadaşı İlhan Oğan'ın belgesiyle sınava girdiğini ve kazandığını itiraf etti.

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde başrol oynayan 73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından, oyunculuk kariyerine kadar birçok şey anlatan usta oyuncu yıllar önce yaptığı bir usulsüzlüğü de itiraf etti.

"ARKADAŞIMIN BELGESİYLE SINAVA GİRİP KAZANDIM"

Hayatını anlatan belgeseli izleyen Özyağcılar, 1960'lı yıllarda İlhan Ongan ismiyle İstanbul Belediye Konservatuarına girdiğinin anlatıldığını duyunca araya girerek herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. Usta sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Ankara Devlet Konservatuarına girdik ama kazanamadık. İlhan da 'ben de İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriş belgesi var ama ben girmeyeceğim' dedi. Bende hemen o kağıdı versene ben gireyim dedim. Kağıdı aldım ve onunla girdim. Allah'tan sınava girerken nüfus kağıdı sormadılar. Sonrasında da sınavı kazandım."

"DERDİMİ İLK MUSTAFA ALABORA'YA ANLATTIM"

"Sınavdan sonra orada Mustafa Alabora'yı gördüm ve ona durumu anlattım. Aptal aptal suratıma baktı öyle. Sonra beni Seyit Hoca'nın yanına götürdü ve derdimizi anlattık. Bana bir bakış attı hala unutamıyorum. Daha sonra seçmelerde jüri koltuğunda olan Yıldız Kenter'e durumu anlattık. Sonra müdür bey bana 'Sen bu sene İlhan olarak dışarıda öğrenci olarak devam et seneye de Erdal Özyağcılar olarak sınava gir ve kazan biz sana sınıf atlatacağız zaman kaybetmeyeceksin' dedi."

Yıldız Kenter ve Erdal Özyağcılar

"AĞABEYİM KİLOSUNDAN DOLAYI ÖLÜNCE BANA YEMEK VERMEDİLER"

Çocukluk yıllarından ağabeyinin, aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti. Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem. Ondan sonra ben doğuyorum. Babaanne 'Aman' diyor, 'Az, az' diyor. Fazla yemek yok. Ben açlıktan o kadar çok kiraz yemişim ki veca olmuşum" dedi.

AYAK FETİŞİSTİ OLDUĞUNU ANLATTI

Eşi ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olan Güzin Özyağcılar'dan hoşlandığını söyledi. Ayak fetişisti olduğunu sözlerine ekleyen ünlü oyuncu "Erkek çocukları konuşuyor ya delikanlılık zamanında 'Sen neyden hoşlanırsın?' diye sordular, ben de ayağı çirkin birisiyle asla yapamam dedim. O zaman Güzin'den de hoşlanıyorum, arkadaşlarıma söyledim. Sonra dediler ki 'Ağabey kolayı var. Biz onu yatırırız, çıkarırız ayakkabılarını bakarsın ona göre karar verirsin.' Tuttular zavallı Güzin'i yarım çizmelerini... Sonra baktım ve bu iş olur dedim" ifadelerini kullandı.