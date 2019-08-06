Usta'dan Özdemir'e ziyaret

06.08.2019 18:30

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Usta'ya belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilçeye hizmet etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Usta ise Özdemir'e başarılar dileyerek, "İlçemiz için yapmamız gereken ne varsa bizler üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız." dedi.

Usta, ilçede Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Merkezin Havza için önemine işaret eden Usta, "Bu merkezin kurulması ilçenin geleceği için önemli idi. Biz de o süreçte elimizden gelen gayreti ve desteği verdik. Merkezin açılması ile Havza'da termal ve sağlık turizmini birleştirecek yeni girişimlerin yolu açıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA