Usta, Başkan Altay ve Özboyacı Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezinde düzenlenen programda gençlerle sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Konya, Selman Özboyacı gibi meclisin en genç milletvekillerinden ve Uğur İbrahim Altay gibi genç belediye başkanlarından birisine sahip. Konya bu yönüyle gerçekten şanslı. Öğrencilik yılları insan hayatının en keyifli, en verimli olduğu dönemleridir. Üniversiteyi her alanıyla değerlendirin. Bütün sosyal faaliyetlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meclislerle kendinizin farklı yönlerini mutlaka geliştirin. Üniversiteden donanımlı olarak çıkın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölgede böyle bir faaliyeti yapmaktan, böyle bir gençlik merkezine sahip olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Böyle mekanları gençlere faydalı olmaya çalışan arkadaşlarla doldurabilmek önemli. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi çalışmaları Selman Özboyacı vekilimizle başlamıştı. O günden bugüne kadar hep artan bir grafikle devam ediyor. Hem Konyalı olan hem Konya dışından gelen kardeşlerimiz burada önemli faaliyetlerde yürütüyorlar. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü konuda sizlere destek olmaya devam edeceğimizi, yeni fikirlere açık olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, "Gençlik Meclisi fikrinin en önemli unsuru bir fikrinizin olması. O fikri detaylandırıp proje haline getirdiğiniz zaman Büyükşehir Belediyemiz de uygun görürse fikriniz hayata geçme şansına sahip. Çok büyük bir fırsat sizler için. Bu ülkenin her zaman bu ülke için, ümmet için ne yapabilirim diye düşünen gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız. Bu güzel topluluktan nice güzel fikirler projeler ve vatana millete hayırlı işler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdürrahim Sönmezler, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel ile İlçe Belediyeleri Gençlik Meclisi Başkanlarının da katıldığı program gençlerin sorularıyla devam etti. - KONYA

Kaynak: İHA