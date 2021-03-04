Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
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Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi

04.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:00
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi

Son dakika haberler... ÜSKÜDAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri denetlendi.

ÜSKÜDAR'da  koronavirüs  tedbirleri kapsamında  işyerleri denetlendi. Denetimlere Üsküdar  Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara da katıldı. İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesine göre bugün, 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başladı. Üsküdar Kaymakamı  Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara  ile beraberindeki görevliler, sahilde bulunan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Kafe,restoranlara girilerek esnafa ve çalışanlara uyması gereken kurallar hatırlatıldı. Ekipler sahilde de denetimlerine devam etti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuldu.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK: MEKANLARIN AÇIK KALABİLMESİ İÇİN KONULAN KURALLARA UYULMASINI İSTİRHAM EDİYORUM

Üsküdar  Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Tüm Türkiye'de dinamik denetim anlayışı çerçevesinde bugünden itibaren denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yedi bin iş yerine bugünden itibaren daha önce de denetlediğimiz şekilde yoğun bir  rehberlik faaliyetiyle beraber denetlemeye devam ediyoruz. Lokanta, kafe, kafeterya,  hamamlar, düğün salonları,  spor merkezleri, kuaförler, berberler aklınıza sosyal hayatın gelebilecek bütün mekanlarını bu anlamda denetime tabi tutuyoruz. Toplu taşıma araçlarında emniyetimizin, okul servis araçlarında milli eğitimin, pazar yerlerinde belediyenin, lokantalarda gıda, tarım, hayvancılık müdürlüğünün gerçekleştireceği şekilde bir iş bölümü yapmış durumdayız. Esnafımızdan da bu denetimler çerçevesinde bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Mekanların açık kalabilmesi için, konulan kurallara, devletimizin koyduğu kurallara uymalarını  istirham ediyoruz. Cumartesi günü de burada Sahilyolunda maske, sosyal mesafe konusundaki denetimlerimiz olacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağında da  denetimlerimize arttırarak  devam edeceğiz" dedi.

(Fotoğraf)


Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Üsküdar'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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