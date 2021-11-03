Balık lokantası, hesap ödenen parayı müşteri çıktıktan sonra kontrol edince sahte olduğunu anladı
İstanbul'da sahte para dolandırıcılığı son dönemde arttı. Üsküdar'da balık restoranına giden bir şahıs, yemeğini yedikten sonra sahte 100 lira ile hesap ödedi ardından da 70 TL para üstünü alarak kayıplara karıştı.
Sahte para dolandırıcıları, esnafı tuzağına düşürüyor. Üsküdar'da yaşanan olay da durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da bulunan bir balık lokantasında iddiaya göre, balık yemek üzere lokantaya gelen müşteri, sipariş verdiği balığı yedikten sonra ödeme yapmak üzere kasaya geldi. Şüpheli şahsın uzattığı 100 liranın sahte olduğunu o esnada anlamayan lokanta sahibi para üstünü şüpheli şahsa uzattı.
Müşterinin şüpheli tavırları üzerine aldığı parayı kontrol eden işletme sahibi paranın sahte olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yemek yedikten sonra sahte parayla ödeme yapan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.
Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Yazgül Selçuk " Geçtiğimiz hafta orta yaşlarda bir kişi restoranımıza gelerek hamsi siparişi verdi. Balığını yedi, içeceğini içti, kalktığı sırada bizi bayağı lafa tuttu. Bana 100 TL uzattı, paranın sahte olduğunu fark ettim. Eşime söyleyeceğim sırada yine lafa tutarak oyaladı. Eşimden 70 TL para üstünü alarak kayboldu. Cebinde bir tomar para vardı, hepsinin sahte olduğuna eminim" diye konuştu. - İSTANBUL