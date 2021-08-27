Uşak'ta Kurtuluş Haftası Coşkuyla Kutlanacak

Türk tarihinin en önemli zaferleri arasında yer alan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ve 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Uşak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk tarihinin en önemli zaferleri arasında yer alan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ve 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Uşak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Düşmanın tamamen yurttan atılması için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından 26 Ağustos'ta başlatılan ve düşman işgalindeki noktaların bir bir ele geçirildiği zafer Uşak Belediyesi'nin hazırladığı renkli etkinliklerle kutlanacak. 1 Eylül Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş gününü de kapsayan Kurtuluş Haftası özel etkinlikleri, 29 Ağustos Pazar günü başlayarak 1 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ulusal ve yerel sanatçıların sahne alacağı, dans gösterilerinin, zafer türkülerinin ve kahramanlık hikayelerinin Uşak halkıyla buluşacağı etkinliklerde dönemi konu alan Kurtuluş Fotoğraf Sergisi de düzenlenecek.

İşte coşkuyla ve dolu dolu geçecek Kurtuluş Haftası etkinlik takvimi:

29 Ağustos Pazar/Eski Belediye Önü/12. 00/Ertuğrul Şeker Konseri

29 Ağustos Pazar/15 Temmuz Şehitler Meydanı/12. 00/Ahmet Mercan Konseri

30 Ağustos Pazartesi/15 Temmuz Şehitler Meydanı/12. 00/Yücel Otman Konseri

30 Ağustos Pazartesi/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Yedi Bölge Yedi Renk Halk Dansları Topluluğu Dans Gösterileri

31 Ağustos Salı/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Zafer Türküleriyle Kahramanlık Hikayeleri/İskender Pala/Kent Orkestrası

01 Eylül Çarşamba/Tiritoğlu Parkı/20. 00/Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

01 Eylül Çarşamba/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Aydilge Konseri

01 Eylül Çarşamba/15 Temmuz Şehitler Meydanı/22. 30/Gece Yolcuları Konseri

Kaynak: Habermetre