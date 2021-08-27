Uşak'ta Kurtuluş Haftası Coşkuyla Kutlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta Kurtuluş Haftası Coşkuyla Kutlanacak

Uşak'ta Kurtuluş Haftası Coşkuyla Kutlanacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk tarihinin en önemli zaferleri arasında yer alan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ve 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Uşak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk tarihinin en önemli zaferleri arasında yer alan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ve 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Uşak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Düşmanın tamamen yurttan atılması için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından 26 Ağustos'ta başlatılan ve düşman işgalindeki noktaların bir bir ele geçirildiği zafer Uşak Belediyesi'nin hazırladığı renkli etkinliklerle kutlanacak. 1 Eylül Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluş gününü de kapsayan Kurtuluş Haftası özel etkinlikleri, 29 Ağustos Pazar günü başlayarak 1 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ulusal ve yerel sanatçıların sahne alacağı, dans gösterilerinin, zafer türkülerinin ve kahramanlık hikayelerinin Uşak halkıyla buluşacağı etkinliklerde dönemi konu alan Kurtuluş Fotoğraf Sergisi de düzenlenecek.

İşte coşkuyla ve dolu dolu geçecek Kurtuluş Haftası etkinlik takvimi:

29 Ağustos Pazar/Eski Belediye Önü/12. 00/Ertuğrul Şeker Konseri

29 Ağustos Pazar/15 Temmuz Şehitler Meydanı/12. 00/Ahmet Mercan Konseri

30 Ağustos Pazartesi/15 Temmuz Şehitler Meydanı/12. 00/Yücel Otman Konseri

30 Ağustos Pazartesi/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Yedi Bölge Yedi Renk Halk Dansları Topluluğu Dans Gösterileri

31 Ağustos Salı/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Zafer Türküleriyle Kahramanlık Hikayeleri/İskender Pala/Kent Orkestrası

01 Eylül Çarşamba/Tiritoğlu Parkı/20. 00/Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

01 Eylül Çarşamba/15 Temmuz Şehitler Meydanı/21. 00/Aydilge Konseri

01 Eylül Çarşamba/15 Temmuz Şehitler Meydanı/22. 30/Gece Yolcuları Konseri

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Metin Çekmez Kaan Yıldırım
Spor Marcao Muslera Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uşak'ta Kurtuluş Haftası Coşkuyla Kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:48:15. #1.14#

title