Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

11.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:30

Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.

SAVCI GÖZETİMİNDE KAZI YAPILDI

Çatalyol mevkisindeki ormanlık alanda cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.

CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN ADINA DÜZENLENMİŞ BİR SENEDİN İŞLEME KONDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Özkaya'nın adına düzenlenmiş bir senedin işleme konulduğunu belirledi.

OLAYLA İLGİLİ 3 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Maktulün otomobilinin, sanayi sitesinde parçalanmak üzere bir depoda bekletildiğini de tespit eden ekipler, olaya ilişkin şüpheliler Faruk G, Gülsüm E, Serkan F, İskender A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA